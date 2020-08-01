Причиной потопа на Шефской в Екатеринбурге стали заваленные грунтом колодцы

16:02 | 18.08.2020

Фото: Служба благоустройства Орджоникидзевского района

В администрации Екатеринбурга назвали причину потопа на Шефской. Колодцы на Сахалинской и Владивостокской улицах оказались завалены грунтом, рассказали в пресс-службе мэрии.



«Получив сообщение о подтоплении, предприятие направило на объект аварийную бригаду, которая в ходе обследования обнаружила два заваленных грунтом колодца», — сообщает пресс-служба.



Уточняется, что сейчас специалисты ведут работы по расчистке колодцев и промывке ливневой канализации. Планируется, что до конца дня всё будет завершено.



В администрации добавили, что весной ливневая канализация на этом участке была полностью подготовлена к летнему сезону.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»