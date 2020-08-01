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17:55 | 17.08.2020
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле на восстановление трамвайного движения по Вагоностроителей уйдёт несколько дней
Устранением аварии занимаются специалисты «Водоканал-НТ». В ходе работ обнаружено, что старая бетонная труба диаметром 600 мм, по которой стоки шли в приёмный колодец на сети диаметром 1000 мм, полностью разрушена. Повреждённую бетонную трубу заменят на пластиковую.
Работу осложняет дождь и то, что старая сеть была проложена на глубине порядка 4,5 метров. Заменить трубу и пустить стоки по новой ветке планируется к вечеру вторника, после чего начнётся завоз и укрепление грунта, чтобы подготовить жёсткое основание в месте прокладки трамвайных путей.
По словам главы города, движение трамваев по линии остановлено до полного устранения аварии. На этот период на маршрутах в микрорайоне увеличили количество автобусов. Причиной произошедшей аварии мэр назвал износ сетей, выработавших свой ресурс.
«Это серьёзная проблема для города. В том числе и поэтому, единственным в Свердловской области Нижний Тагил заявляется сегодня на масштабный проект по реконструкции сетей теплоснабжения в Дзержинском районе. Сумма его превышает 600 млн рублей», - заявил Владислав Пинаев.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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