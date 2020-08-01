В Нижнем Тагиле на восстановление трамвайного движения по Вагоностроителей уйдёт несколько дней

17:55 | 17.08.2020

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле из-за крупной аварии на сети водоотведения на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей не ходят трамваи. Восстановить работу электротранспорта ремонтники рассчитывают примерно через три дня, сообщает пресс-служба муниципалитета.



Устранением аварии занимаются специалисты «Водоканал-НТ». В ходе работ обнаружено, что старая бетонная труба диаметром 600 мм, по которой стоки шли в приёмный колодец на сети диаметром 1000 мм, полностью разрушена. Повреждённую бетонную трубу заменят на пластиковую.



Работу осложняет дождь и то, что старая сеть была проложена на глубине порядка 4,5 метров. Заменить трубу и пустить стоки по новой ветке планируется к вечеру вторника, после чего начнётся завоз и укрепление грунта, чтобы подготовить жёсткое основание в месте прокладки трамвайных путей.



По словам главы города, движение трамваев по линии остановлено до полного устранения аварии. На этот период на маршрутах в микрорайоне увеличили количество автобусов. Причиной произошедшей аварии мэр назвал износ сетей, выработавших свой ресурс.



«Это серьёзная проблема для города. В том числе и поэтому, единственным в Свердловской области Нижний Тагил заявляется сегодня на масштабный проект по реконструкции сетей теплоснабжения в Дзержинском районе. Сумма его превышает 600 млн рублей», - заявил Владислав Пинаев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»