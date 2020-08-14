Новости дня
11:56 | 16.08.2020
Фото: музей ИЗО
В музее ИЗО Екатеринбурга пройдёт экскурсия по экспозиции, посвящённой художественному литью из чугуна
В значительной степени экспозиция посвящена Каслинскому заводу, но включает отливки и других чугунолитейных предприятий Урала. Центральный экспонат – Каслинский чугунный павильон, изготовленный для Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже 1900 года, отмечает в этом году 120-летие.
Главным событием нового пространства стала возможность зайти в Каслинский павильон, внутри которого расположилась информационная зона, рассказывающая об истории создания шедевра и его реставрации.
Ранее посетители могли посмотреть павильон внутри лишь в 1960-е годы, но потом доступ в него для широкой публики был закрыт.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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