В музее ИЗО Екатеринбурга пройдёт экскурсия по экспозиции, посвящённой художественному литью из чугуна

11:56 | 16.08.2020

Фото: музей ИЗО

Музей изобразительных искусств в Екатеринбурге пригласил посетителей на офлайн-экскурсию по обновлённой главной постоянной экспозиции уральского художественного литья из чугуна XIX–XX века. Посетители увидят более 260 произведений в нескольких тематических блоках.



В значительной степени экспозиция посвящена Каслинскому заводу, но включает отливки и других чугунолитейных предприятий Урала. Центральный экспонат – Каслинский чугунный павильон, изготовленный для Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже 1900 года, отмечает в этом году 120-летие.



Главным событием нового пространства стала возможность зайти в Каслинский павильон, внутри которого расположилась информационная зона, рассказывающая об истории создания шедевра и его реставрации.

Ранее посетители могли посмотреть павильон внутри лишь в 1960-е годы, но потом доступ в него для широкой публики был закрыт.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»