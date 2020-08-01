В Свердловской области провели свыше 1,1 млн тестов на COVID-19

17:26 | 14.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 14 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 12132 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследован 11815 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 103 610. Обследован всего 1 034 603 человека.



В регионе зафиксировано 154 случая заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 75 человек, скончались четыре человека. С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 23 097 человек. По выздоровлению выписаны 18 878 человек, 362 скончались.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»