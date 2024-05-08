Ирбитчанин «наотмечался» до штрафа за пьяное вождение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ирбите в праздничный вечер сотрудники ГИБДД заставили спешиться молодого мужчину, который забыл про правило о том, что пьяным за руль садиться нельзя. Теперь его ждёт и вероятный штраф.Пьяного водителя в Ирбите поймали за рулём автомобиля марки «Mitsubishi Lancer». Проверяя у него документы, сотрудники Госавтоинспекции и обратили внимание на характерные признаки опьянения. Мужчина и не отпирался, на месте признавшись в распитии спиртных напитков аккурат перед поездкой. Для протокола его всё же проверили ещё и алкотестером, который показал наличие 1,115 мл/л алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе.От вождения 30-летнего гражданина отстранили. В отношении него составили протокол и соответствующие материалы направили в местный суд. Согласно закону, судья будет вправе оштрафовать нарушителя на сумму до 30 тысяч рублей и лишить права управления автотранспортом на срок до двух лет.Конечно, ирбитчанин оказался не единственным нарушителем ПДД в Свердловской области. Уральцы опять воспользовались выходными по полной, вызвав заметный всплеск нарушений. По сообщению областной Госавтоинспекции, за минувшие сутки автоинспекторы пресекли 1300 нарушений водителями и 160 пешеходами. При этом 87 автомобилистов были исключены из процесса движения.