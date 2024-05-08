Возрастное ограничение 18+

Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах 11 и 12 мая в Свердловской области

15.24 Пятница, 10 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о непогоде в грядущие выходные. По их прогнозам, 11 и 12 мая в регионе ожидаются снегопады и сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.

В субботу, 11 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, мокрый снег и дожди. Ночью 0…+3°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°C. Днём +8…+13°C, на севере до +3°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы 16-21 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днём +10…+12°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы ночью до 14 м/сек, днём 16-18 м/сек.

В воскресенье, 12 мая, в регионе облачно с прояснениями, также снег, мокрый снег и дожди. Ночью +2…+7°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°C. Днём +8…+13°C, на севере до +3°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, ночью умеренные, днём небольшие осадки: дождь, мокрый снег. Ночью +4…+6°C, днём +9…+11°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 16 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Синоптики предупреждают о грозе и сильным ветре в Свердловской области
08 мая 2024
Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
01 мая 2024
Снегопады и дожди обещают в Свердловской области
06 мая 2024
Снег растает после 7 мая в Свердловской области
04 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Как Екатеринбург завоевал право на получение 200 миллионов из федерального бюджета, но в итоге лишился их

В результате благоустройство главного парка Академа оказалось в подвешенном состоянии — как по времени, так и по финансам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:59 В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ДТП пострадали люди
18:24 Главный «обидчик» дома Топоркова в Екатеринбурге объявлен в розыск
15:24 Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах 11 и 12 мая в Свердловской области
15:10 141 нарушение противопожарного режима выявили с начала мая в Свердловской области
13:58 Жителя Новоуральска обвинили в живодёрстве
13:04 Экс-главу Каменского городского округа арестовали
11:47 В садовом товариществе Верхнепышминского района водитель «Тойоты» случайно задавил нетрезвого юношу
11:13 Крупный пожар потушили в заброшенном здании на Самолётной в Екатеринбурге
10:26 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 10 мая
09:38 В Кольцово после задержки рейса умерла пассажирка
19:11 На параде Победы в Верхней Пышме впервые показали гражданскую технику
16:05 9 мая в Екатеринбурге всё же пройдёт салют
14:10 Пробки, о которых предупреждал Уралуправтодор, вернулись на Пермский тракт
13:25 Против перегородившего проезд скорой таксиста в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
12:24 В Екатеринбурге прошёл парад по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
21:16 «Эстафету» крупных пожаров в Свердловской области подхватил Алапаевск
20:54 В Лесном двух молодых мошенников отправили в колонию
20:10 О риске заторов на дороге между Пермью и Екатеринбургом предупредил Уралуправтодор
19:56 Уральский гусар пригрозил из заточения спецкомисии комиссаром Жювом
19:18 Тюменец приехал в Ирбит и лишился автомобиля после рецидива с пьяной ездой
18:55 Возле «Чёрного тюльпана» появилась ещё одна скульптурная композиция
18:08 Синоптики предупреждают о грозе и сильным ветре в Свердловской области
17:28 Мэр Екатеринбурге сообщил о планах закупать трамваи для города на новом производстве «Синары»
16:58 Пожар в Екатеринбурге потушили на площади 600 «квадратов»
16:36 Десятиквартирный дом в Туринске через суд признали аварийным и подлежащим сносу
15:56 Строительный магазин загорелся в Каменске-Уральском
Все новости Свердловской области
17:22 Прокуратура: в Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей
16:45 В Канаде более 400 сотрудников шоколадной фабрики провели забастовку
15:58 Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
12:21 Глава Башкортостана освободил от должности министра транспорта в связи с делом о взятке
18:10 В Братском районе введен режим ЧС из-за пожаров, есть пострадавшие
17:28 Самолет Москва-Оренбург вернулся в аэропорт из-за разгерметизации
16:34 Число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области выросло до 42
16:02 Школьникам расскажут о безопасных покупках в интернете
14:18 В Добрянке из-за низких зарплат массово увольняются сотрудники МЧС
12:37 Минобороны РФ объявило об учениях для «повышения готовности нестратегических ядерных сил»
11:54 Гладков: в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе погибли 6 человек
11:40 В Омской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в реке Ишим
19:35 Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября
19:18 Молодежный парламент при ГД исключил студента, осужденного за пропаганду ЛГБТ*
18:23 В Москве за пост с символикой ЛГБТ* арестовали члена молодежного парламента при Госдуме
17:12 Волна студенческих протестов охватила университеты США
16:45 «Репортеры без границ» заявили, что во всем мире власти угрожают свободе прессы
18:19 В Киргизии грузовик с мороженым на массовом мероприятии сбил 29 детей
17:33 Посольство США: закон об иноагентах выводит Грузию на «опасную дорогу»
15:04 Три неочевидные причины получить ВНЖ для цифровых кочевников в Венгрии: скорость интернета, уровень жизни, стоимость аренды
13:31 В Краснодарском крае беспилотники атаковали НПЗ
12:45 В Армении протестующие против делимитации границы заявили, что к ним присоединились военные
17:36 Хуснуллин: в России к 2030 году будет 40 млн «квадратов» аварийного жилья
16:24 Спикер ГД заявил, что демографией в РФ должно заниматься конкретное министерство
15:46 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
18:21 Силуанов и Путин высказались о «донастройке» налоговой системы в России
Все новости России и мира
18:59 В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ДТП пострадали люди
18:24 Главный «обидчик» дома Топоркова в Екатеринбурге объявлен в розыск
15:24 Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах 11 и 12 мая в Свердловской области
15:10 141 нарушение противопожарного режима выявили с начала мая в Свердловской области
13:58 Жителя Новоуральска обвинили в живодёрстве
13:04 Экс-главу Каменского городского округа арестовали
11:47 В садовом товариществе Верхнепышминского района водитель «Тойоты» случайно задавил нетрезвого юношу
11:13 Крупный пожар потушили в заброшенном здании на Самолётной в Екатеринбурге
10:26 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 10 мая
09:38 В Кольцово после задержки рейса умерла пассажирка
19:11 На параде Победы в Верхней Пышме впервые показали гражданскую технику
16:05 9 мая в Екатеринбурге всё же пройдёт салют
14:10 Пробки, о которых предупреждал Уралуправтодор, вернулись на Пермский тракт
13:25 Против перегородившего проезд скорой таксиста в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
13:05 Валерий Сухих: День Победы бесконечно дорог каждому из нас, он навеки вписан в историю России
12:24 В Екатеринбурге прошёл парад по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
21:16 «Эстафету» крупных пожаров в Свердловской области подхватил Алапаевск
20:54 В Лесном двух молодых мошенников отправили в колонию
20:10 О риске заторов на дороге между Пермью и Екатеринбургом предупредил Уралуправтодор
19:56 Уральский гусар пригрозил из заточения спецкомисии комиссаром Жювом
19:18 Тюменец приехал в Ирбит и лишился автомобиля после рецидива с пьяной ездой
18:55 Возле «Чёрного тюльпана» появилась ещё одна скульптурная композиция
18:08 Синоптики предупреждают о грозе и сильным ветре в Свердловской области
17:28 Мэр Екатеринбурге сообщил о планах закупать трамваи для города на новом производстве «Синары»
16:58 Пожар в Екатеринбурге потушили на площади 600 «квадратов»
16:36 Десятиквартирный дом в Туринске через суд признали аварийным и подлежащим сносу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK