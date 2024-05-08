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Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах 11 и 12 мая в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о непогоде в грядущие выходные. По их прогнозам, 11 и 12 мая в регионе ожидаются снегопады и сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.
В субботу, 11 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, мокрый снег и дожди. Ночью 0…+3°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°C. Днём +8…+13°C, на севере до +3°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы 16-21 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днём +10…+12°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы ночью до 14 м/сек, днём 16-18 м/сек.
В воскресенье, 12 мая, в регионе облачно с прояснениями, также снег, мокрый снег и дожди. Ночью +2…+7°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°C. Днём +8…+13°C, на севере до +3°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью умеренные, днём небольшие осадки: дождь, мокрый снег. Ночью +4…+6°C, днём +9…+11°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 16 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 11 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, мокрый снег и дожди. Ночью 0…+3°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°C. Днём +8…+13°C, на севере до +3°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы 16-21 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днём +10…+12°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы ночью до 14 м/сек, днём 16-18 м/сек.
В воскресенье, 12 мая, в регионе облачно с прояснениями, также снег, мокрый снег и дожди. Ночью +2…+7°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°C. Днём +8…+13°C, на севере до +3°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью умеренные, днём небольшие осадки: дождь, мокрый снег. Ночью +4…+6°C, днём +9…+11°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 16 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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