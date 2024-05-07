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Главный «обидчик» дома Топоркова в Екатеринбурге объявлен в розыск
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
СМИ стало известно, что в розыск объявлен руководитель компании «Экосистема-СМБ» Максим Пузанков. Именно этот человек владеет историческим зданием в Екатеринбурге, которое попытались снести после того, как его отремонтировали волонтёры.
Согласно информации, которую публикует, в частности, издание URA.RU, Максима Пузанкова полиция разыскивает в связи с уголовным делом о мошенничестве в крупном размере. Пузанков числится основателем и руководителем ООО «Экосистема-СМБ» (или просто «СМБ»), согласно уставным документам занимающейся производством строительно-монтажных работ.
Дом, на который покусилась компания «Экосистема-СМБ», был построен аж в 1888 году и долгое время принадлежал псаломщику Николаю Топоркову, после чего и запомнился горожанам, как «дом Топоркова». В 2019 году из этой небольшой уютной «избушки» настоящую «конфетку» сделали участники «Том Сойер Феста». А на следующий год похорошевшее историческое строение выкупила компания «Экосистема-СМБ», но, как вскоре, выяснилось, без всякого намерения сохранить эту историческую достопримечательность Екатеринбурга. Только чрезвычайными усилиями общественности и окриком московских влиятельных лиц удалось остановить снос Дома Топоркова, начавшийся 23 января этого года.
Согласно информации, которую публикует, в частности, издание URA.RU, Максима Пузанкова полиция разыскивает в связи с уголовным делом о мошенничестве в крупном размере. Пузанков числится основателем и руководителем ООО «Экосистема-СМБ» (или просто «СМБ»), согласно уставным документам занимающейся производством строительно-монтажных работ.
Дом, на который покусилась компания «Экосистема-СМБ», был построен аж в 1888 году и долгое время принадлежал псаломщику Николаю Топоркову, после чего и запомнился горожанам, как «дом Топоркова». В 2019 году из этой небольшой уютной «избушки» настоящую «конфетку» сделали участники «Том Сойер Феста». А на следующий год похорошевшее историческое строение выкупила компания «Экосистема-СМБ», но, как вскоре, выяснилось, без всякого намерения сохранить эту историческую достопримечательность Екатеринбурга. Только чрезвычайными усилиями общественности и окриком московских влиятельных лиц удалось остановить снос Дома Топоркова, начавшийся 23 января этого года.
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