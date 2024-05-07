Дебош в праздничный вечер произошёл в одной из точек общепита Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Общественное заведение в центре Екатеринбурга подверглось вчера, 9 мая, нападению весьма странной и агрессивной пары. Причиной стал конфликт между сотрудниками точки общепита и некоей дамы в возрасте, не пожелавшей оплачивать съеденное.Заведение, в котором произошёл скандал, расположено в центре Екатеринбурга, на улице Гоголя. Сюда подкрепиться в праздничный вечер зашла женщина, сильно за сорок, но в одеянии, более приличествующем людям помоложе. Заказав яств и пития аж на 3 600 рублей, и выкушав всё это, посетительница, однако, платить отказалась. Вела она себя при этом агрессивно и чуть ли не лезла в драку.В какой-то момент наглая визитёрша ушла, но, как выяснилось, лишь за подкреплением. Подкрепление явилось в лице ещё более агрессивного мужчины, к тому же вооружённого ножом. Едва оказавшись внутри «едальни» сей «боец» начал махать холодным оружием перед лицом сотрудников, бить по столам и смахивать стоящие на них предметы. Вызвавшая его дама при этом не только присутствовала, но и вещала нечто «нравоучительное» шокированным работникам заведения.К счастью, от действий неадекватной пары помимо имущества заведения никто не пострадал. Меж тем, обоих агрессоров сейчас разыскивает полиция.