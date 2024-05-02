141 нарушение противопожарного режима выявили с начала мая в Свердловской области





– объяснили в департаменте информационной политики области. «Речь не только о разведении огня в потенциально опасных местах, но и о наличии сухой растительности, легко воспламеняющихся веществ и мусора вблизи жилых домов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала мая в Свердловской области патрульные группы зафиксировали 141 нарушение особого противопожарного режима. Отмечается, что требованиями режима пренебрегали даже в те дни, когда на регион обрушились экстремальные снегопады.Там также напомнили, что для граждан штраф за нарушения в условиях особого противопожарного режима составляет от 10 до 20 тысяч рублей; виновникам пожара в такой ситуации – от 40 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы выше: от 30 до 60 тысяч рублей. Для предпринимателей без юрлица предусмотрены штрафы от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц от 400 до 800 тысяч рублей.