В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ДТП пострадали люди

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Две иномарки столкнулись в Железнодорожном административном районе Екатеринбурга. Несколько человек с места происшествия были доставлены в больницу с различными травмами.Дорожная авария произошла на пересечении улиц Таватуйская и Маневровая. Здесь столкнулись автомобили марок «Фольксваген» и «Пежо». По информации ГИБДД Екатеринбурга, виновником ДТП стал водитель «француза» — он не пропустил «немца», когда совершал поворот, а должен был, согласно правилам дорожного движения.В результате ДТП пострадали два человека — парень и девушка, ехавшие пассажирами в салоне «Фольксвагена». У обоих черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а у девушки, которой всего 18 лет, ещё и повреждена рука.