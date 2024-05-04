Водные объекты Свердловской области начали терять берега

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Из берегов начали выходить реки озёра Свердловской области. Со вчерашнего дня схожие сообщения об это поступают из разных населённых пунктов.Вчера, 9 мая, о том, что вышел из берегов местный пруд, сообщили жители Ревды. Особой беды это не принесло, но без ущерба не обошлось — потоп локального значения уничтожил огороды на нескольких частных владениях. Во избежание ещё больших неприятностей было принято решение пробить от пруда пропускную трубу, чтобы сбрасывать излишки. Для этого в праздничный, выходной день пришлось поработать экскаваторщику и другим рабочим.Сегодня стало известно, что и река Чусовая «потеряла берега» и сбежала из привычного русла. Это произошло в районе посёлка Билимбай. Здесь ситуация сложнее, чем в Ревде. Стремительно нарастающие потоки воды затопили окраинные территории посёлка, включая дороги и частные домики. Местные жители затребовали помощи у МЧС, как сообщает ВК-паблик «Краснотурьинск LIVE».