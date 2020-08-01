Образовательные учреждения Свердловской области 1 сентября начнут работу в штатном режиме

15:35 | 14.08.2020

С 1 сентября сфера образования Свердловской области начнёт работу в штатном режиме. В регионе завершается подготовка к началу учебного года, ведётся оснащение учебных заведений всем необходимым для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает министр образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова.



В каждое образовательное учреждение приобретаются санитайзеры, ультрафиолетовые облучатели и рециркуляторы воздуха, дезинфицирующие средства. Будет обеспечена регулярная генеральная уборка. При этом маски и перчатки обязательны будут только для сотрудников пищеблоков.



Согласно плану, в учебных заведениях откроют дополнительные входы, чтобы развести потоки, а за каждым классом закрепят свой кабинет. Линеек 1 сентября не будет, однако в кабинетах для учеников пройдут специальные классные часы.



Рассматривается вопрос о возвращении к штатному режиму работы детских садов. Напомним, сейчас они работают в режиме дежурных групп с 50-процентной загрузкой.



В колледжах и техникумах также ведётся организационная работа для того, чтобы начать учебный год в очном режиме. Практическая часть обучения будет проводиться на предприятиях. ВУЗы сориентированы на начало учебного года в очном режиме. Штатно будут работать и учреждения дополнительного образования.



«Правительством Свердловской области выделены колоссальные средства. Промышленные предприятия региона получили заказ. Первая задача была – организовать работу дежурных групп в детсадах, пунктов проведения Единого государственного экзамена и загородных оздоровительных лагерей. На это было выделено более 300 миллионов рублей. Сегодня на организацию и подготовку к старту учебного года в соответствии со всеми требованиями выделяется более 750 миллионов рублей. Таким образом, свыше миллиарда рублей будет направлено на создание условий, обеспечивающих выполнение санитарно-гигиенических требований», – сказал министр.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»