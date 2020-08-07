Почти 18,5 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса

12:45 | 9.08.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 82 человека с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 18480 пациентов.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 184 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22267 человек. Зафиксировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 327.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»