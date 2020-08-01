В екатеринбургском ЦПКиО начали работать аттракционы

13:57 | 5.08.2020

Фото: twitter.com

Сегодня, 5 августа, в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге начали работать аттракционы. Об этом сообщила директор парка Екатерина Кейльман в Instagram.



«Аттракционы запущены. Мы рады», – написала директор в истории в Instagram.



Напомним, что накануне во время встречи с мэром Екатеринбурга Кейльман заявила, что ЦПКиО приобрел 12 новых аттракционов, два из которых – экстремальные.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»