В Академическом ночью сгорела LADA Priora

11:15 | 3.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Академическом микрорайоне Екатеринбурга загорелась «LADA Priora». На место возгорания выезжали 10 пожарных.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02:10. Инцидент произошел на улице Рябинина. Как рассказали в МЧС по Свердловской области, огонь повредил кузов машины.



Пожар потушили в течение двух минут. К счастью, никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»