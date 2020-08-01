Супруга задержанного Дениса Гауэрта рассказала свою версию событий

17:42 | 2.08.2020

Екатерина Гауэрт, супруга Дениса Гауэрта, которого задержали накануне в Екатеринбурге на акции протеста в поддержку Хабаровска, поделилась историей того, как она узнала о задержании мужа:



«Я узнала о происшествии от неравнодушных вчера, на работе. Мне скинули ссылку, где рассказывалось, что собака осталась без хозяина, а хозяина задержали. Дальше мне просто начали кидать видео, где моего мужа жестко избивают, задерживают и увозят в автобусе.



Я не видела мужа со вчерашнего утра. Ему привезли вещи, средства личной гигиены. Также вчера мы хотели передать еду, и с этим обращалась к сотрудникам полиции, но передать ничего не удалось. Денис сразу же мне позвонил и сказал, что у него все хорошо, его накормили, напоили, дали чистое постельное белье. Но я понимаю, что все это под прессингом, потому что голос был ужасный, подавленный и человек очень тяжело дышал».



Екатерина призналась, что не ожидала такой поддержки со стороны горожан:



«Я не ожидала, что столько екатеринбуржцев выйдут поддержать Дениса. Но когда мне начали скидывать видео, где люди просто выносят эти ворота [около отдела полиции], это достойно уважения», – подчеркнула девушка в разговоре с корреспондентом veved.ru.



Также Екатерина рассказала, что до этого ни она, ни ее муж не участвовали в акциях протеста:



«Я сама в акциях протеста не учувствую, и Денис тоже. Он проникся очень к Хабаровску, очень сопереживал, и так получилось. Я смотрела фотографии – он просто стоял один, просто с собакой, просто с плакатом. Без оскорблений, просто – "Хабаровск, мы с тобой"».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»