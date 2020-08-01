Новости дня
17:42 | 2.08.2020
Супруга задержанного Дениса Гауэрта рассказала свою версию событий
«Я узнала о происшествии от неравнодушных вчера, на работе. Мне скинули ссылку, где рассказывалось, что собака осталась без хозяина, а хозяина задержали. Дальше мне просто начали кидать видео, где моего мужа жестко избивают, задерживают и увозят в автобусе.
Я не видела мужа со вчерашнего утра. Ему привезли вещи, средства личной гигиены. Также вчера мы хотели передать еду, и с этим обращалась к сотрудникам полиции, но передать ничего не удалось. Денис сразу же мне позвонил и сказал, что у него все хорошо, его накормили, напоили, дали чистое постельное белье. Но я понимаю, что все это под прессингом, потому что голос был ужасный, подавленный и человек очень тяжело дышал».
Екатерина призналась, что не ожидала такой поддержки со стороны горожан:
«Я не ожидала, что столько екатеринбуржцев выйдут поддержать Дениса. Но когда мне начали скидывать видео, где люди просто выносят эти ворота [около отдела полиции], это достойно уважения», – подчеркнула девушка в разговоре с корреспондентом veved.ru.
Также Екатерина рассказала, что до этого ни она, ни ее муж не участвовали в акциях протеста:
«Я сама в акциях протеста не учувствую, и Денис тоже. Он проникся очень к Хабаровску, очень сопереживал, и так получилось. Я смотрела фотографии – он просто стоял один, просто с собакой, просто с плакатом. Без оскорблений, просто – "Хабаровск, мы с тобой"».
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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