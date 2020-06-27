В Екатеринбурге пенсионерка отправила «магическим целителям» свыше 900 тысяч рублей

11:26 | 28.06.2020

Фото: МК

В Екатеринбурге 63-летняя жительница Уралмаша перевела 923 тысячи рублей неизвестным после просмотра рекламы услуг целительницы. Женщина хотела при помощи магических обрядов поправить здоровье сына.



В полиции пенсионерка рассказала, что совместно с ней проживает её 32-летний сын. Он страдает заболеванием, в результате которого полностью облысел. В апреле женщина увидела в эфире одного из телеканалов программу с участием целительницы по имени Варвара Хорс. В программе были указаны телефоны, по которым можно обращаться людям, нуждающимся в исцелении от болезней.



Пенсионерка позвонила по одному из номеров и сообщила о заболевании её сына. Женщине пообещали перезвонить. Затем ей позвонила незнакомка, представившаяся Варварой Хорс. Выслушав проблемы женщины, собеседница согласилась помочь и провести лечение на расстоянии. При этом звонившая пояснила, что на проведение необходимых обрядов и специальную атрибутику понадобятся деньги, но не обозначена сумму.



Далее пенсионерке позвонили другие люди и потребовали перевести на счета определенные суммы денег. Своим родным женщина ничего не рассказывала. Когда у неё закончились собственные средства (она потратила 700 тысяч из своих сбережений) её вынудили взять кредит. Звонившие убеждали жертву, что останавливаться нельзя иначе это может повредить здоровью ее сына. В период с апреля по июнь пенсионерка участвовала в проведении сеансов по телефону, во время которых неизвестные вместе с ней читали молитвы, жгли свечи и выполняли другие ритуалы. Когда женщина жаловалась, что у нее не хватает средств, собеседники убеждали ее, что найти деньги ей поможет бог.



Поняв, что её обманывают, пострадавшая обратилась в полицию. В настоящее время по заявлению сотрудниками отдела полиции № 15 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»