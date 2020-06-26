Более 7000 свердловчан вылечились от COVID-19

12:57 | 27.06.2020

Фото: РИА Новости

За сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались 223 пациента с ранее зарегистрированным коронавирусом. Всего в регионе врачи спасли уже 7009 человек.



На Среднем Урале за сутки коронавирусом заболели ещё 216 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12 093 пациентом. Число смертей возросло до 90 (+5 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»