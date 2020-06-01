Сотрудник ДПС в Екатеринбурге помог довести малыша с температурой в больницу

18:11 | 26.06.2020

В Екатеринбурге сотрудник ДПС помог проехать по пробкам машине, в которой в больницу везли 11-месячную девочку с высокой температурой.



Родители малышки решили не ждать скорую помощь и отвезти дочь в больницу самостоятельно, но поняли, что надолго встанут в пробке, поэтому попросили полицейского сопроводить их машину до больницы на Нагорной.



«Ждать и медлить времени не было. Капитан полиции Вячеслав Булатов, включив звуковые и световые специальные сигналы патрульного автомобиля, начал сопровождение автомобиля с ребенком, которому требовалась срочная помощь врачей. По пути следования Вячеслав Булатов по громкой связи обращался к водителям с просьбой быть внимательнее и освободить проезд для сопровождаемого автомобиля»,-рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.



Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь. Вместе с мамой их уже выписали домой.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»