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17:37 | 25.06.2020
Фото: гордума Екатеринбурга
Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников прокомментировал поданное на него заявление в МВД и СК
Ранее, во время отчёта мэра Екатеринбурга Александра Высокинского перед гордумой 23 июня Колесников заявил, что главе города не стоит тратить время на «встречу с бунтовщиками». «Продолжайте работу, товарищ мэр, никаких переговоров с террористами!» — призвал депутат, не получив ответной реакции от Высокинского.
«„Общественные террористы“, выступающие против застройки парка XXII Партсъезда, написали заявление в УМВД на депутата Колесникова по факту совершения им деяний, предусмотренных статьей 128.1 УК РФ (клевета)», — написал Мансуров. Также он заявил, что высказывание Колесникова «провоцирует дополнительное недовольство людей».
Сам Колесников в беседе с корреспондентом veved.ru прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Ну, написали и написали. Нельзя же запретить людям писать. Бумагу и ручку придумали для того, чтобы на них писали и ими писали. Самого заявления не видел. Услышал это от представителей СМИ. Хотят люди пропиариться на этом – ради Бога. Я не возражаю. Я не знаю, где и кого оклеветал. Это мне и непонятно. Я бы на месте товарища Мансурова (если бы я воспринял что-то на свой счёт), позвонил бы и спросил: «слушай, Саш, а что ты имел ввиду то, когда говорил то-то и то-то?». А человек если решил, что там про него сказано, то «на воре шапка горит» – так это расценивать? Я его не знаю, я с ним никогда не общался – кто такой?».
Кроме того, Александр Колесников настаивает, чтобы подобные обсуждения и мероприятия проходили с трансляцией, поскольку присутствующие в зале понимают, к кому именно обращены те или иные слова.
«Я вообще настаиваю, чтобы журналисты всегда находились в зале заседаний Думы, а не слушали трансляцию плохого качества в курилке. Это было сказано не для журналистов. Это было сказано для всех тех, кто участвовал в дискуссии. Кто находился в зале, они поняли, к кому какие слова относились. Если неясно, подойдите после заседания и спросите. В моей речи фразы "жители – террористы" нет. А то, что не нужно вести переговоры с террористами – ну так у Мансурова может другое мнение, что нужно вести переговоры с террористами – пусть об этом заявит. Хотя политика большинства государств сходится на том, что это недопустимо. А если кто-то себя причисляет к террористам – опять же его личное дело. Там же конкретно речь шла об отчете Главы города. У нас есть два депутата в думе, которые начали вменять в вину мэру, что он создал эту ситуацию со сквером XXII Партсъезда, и начали требовать приостановки работ, дополнительных совещаний и т.д., хотя все демократические процедуры по данной площадке соблюдены. За это получили по шапке»,- рассказал veved.ru Колесников.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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