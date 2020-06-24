В Екатеринбурге коронавирус подтвердили еще у 121 человека

12:42 | 25.06.2020

Фото: delo-kira.ru

В Екатеринбурге коронавирусом заразился еще 121 человек. Всего в Свердловской области за сутки подтвердили 192 новых случаев заражения COVID-19.



Диагноз лабораторно также подтвердили у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Ачитского, Артинского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Верхней Туры, Дегтярска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Тавдинского городских округов.



Из больниц по выздоровлению выписали 246 пациентов с COVID-19. Всего уральские врачи вылечили уже 6496 человек.



Также зарегистрировано три случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев – 82.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»