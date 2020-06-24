В Свердловской области подтвердили еще 192 случая коронавируса

12:32 | 25.06.2020

Фото: kolchvesti.livejournal.com

За сутки на Среднем Урале подтвердили 192 новых случая коронавируса. Всего в области зарегистрированы 11 684 заболевших COVID-19.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Ачитского, Артинского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Верхней Туры, Дегтярска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Тавдинского городских округов.



Состояние 130 госпитализированных оценивается как тяжелое, 103 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 666. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Из больниц выписали по выздоровлению еще 246 человек. Всего уральские врачи вылечили 6496 пациентов с COVID-19.



Зарегистрировано три случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев – 82.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»