Свердловские заключенные пошили более полумиллиона защитных масок

09:53 | 17.06.2020

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В период распространения коронавируса свердловские заключенные, помимо прочего, массово шьют многоразовые защитные маски и противочумные костюмы.



Так, в тагильской ИК-5 на сегодняшний день уже пошито 260 тысяч многоразовых защитных масок и более 1,1 тысячи противочумных костюмов для 14 заказчиков, сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.



В екатеринбургской ИК-5 заключенные пошили более 313 тысяч многоразовых защитных масок и марлевых масок типа Б, говорится в сообщении. Также в колонии произведено более 1,1 тысячи противочумных костюмов и более 3,2 тысяч одноразовых халатов. Вся работа выполнялась по 14 заказам сторонних организаций, в одному случае –для собственных нужд учреждения и еще один раз – для СИЗО-1 в Екатеринбурге.



Отмечается, что все осужденные прошли обучение в профучилище; за качеством пошива следят опытные мастера.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»