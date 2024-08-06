Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Хронотипы влияют на когнитивные способности, выяснили учёные. Ночные «совы» обгоняют утренних «жаворонков» по некоторым параметрам.Исследование, проведённое Имперским колледжем Лондона, было опубликовано в июле в BMJ Public Health. Оно показало, что предпочтения людей в отношении утренней или вечерней активности влияют на когнитивные способности.Анализируя данные более 26 000 взрослых из Великобритании, исследователи обнаружили, что «совы» (люди, которые более активны вечером) показывают более высокие результаты в когнитивных тестах по сравнению с «жаворонками» (более активны утром).Так, «совы» набрали примерно на 13,5% и 7,5% больше очков в двух разных группах.Интересно, что промежуточные типы, у которых нет ярко выраженного предпочтения ни к утренней, ни к вечерней активности, также показали более высокие результаты, чем «жаворонки».Кроме того, исследовали определили оптимальную продолжительность сна. Сон от 7 до 9 часов в сутки является оптимальным для работы мозга: улучшает память, логическое мышление и скорость обработки информации. Как более короткий, так и более длительный сон оказывали отрицательное влияние на когнитивные способности.Ещё один любопытный момент — учёные выяснили, что люди, сообщившие о бессоннице, не показали значительного ухудшения когнитивных результатов (однако в этом случае неизвестна тяжесть и продолжительность бессонницы).Анализ учитывал другие факторы здоровья и образа жизни, такие как возраст, пол, курение, употребление алкоголя и хронические заболевания. Ожидаемо, более молодые люди и те, кто не имел хронических заболеваний показывали более высокие результаты в когнитивных тестах, а здоровый образ жизни коррелировал с лучшими когнитивными показателями.Учёные напоминают, что управление режимом сна важно для улучшения и защиты функций мозга.