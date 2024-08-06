Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Бывшие сотрудники МВД России, которых обвиняют в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц.Речь об экс-сотруднике МВД, который специализировался на борьбе с финансовыми махинациями, и его подчиненном, уточняют РИА Новости со ссылкой на материалы дела.Следствие считает, что в 2019 году бывший сотрудник получил взятку в виде криптовалюты — не менее 2119 биткоинов (ВТС) и 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных 4,9 миллиарда рублей. Взятку получили через криптокошельки «за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе». От кого именно — не уточняется.Как выяснилось, фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, «владели и пользовались деньгами и активами», пишет агентство со ссылкой на источник.Всего суд арестовал 30 банковских счетов, открытых в том числе в ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк ВТБ, а также Сельскохозяйственном банке. Кроме того, у супруги одного из обвиняемых арестовали 13 счетов, одно жилое и два нежилых помещения, а у брата одного из фигурантов — одно жилое и пять нежилых помещений.Сообщается, что оба фигуранта сейчас скрываются за границей и находятся в международном розыске.Напомним, прошлым летом экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы заподозрили в крупной взятке криптовалютой. По версии следствия, бывший следователь получил взятку в размере 1032.1 ВТС, что эквивалентно более 1,6 млрд рублей.