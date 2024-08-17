В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Стерлитамаке произошел взрыв на трубопроводе нефтехимического завода.По данным МЧС, произошла разгерметизация.«На улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа», — сообщили в ведомстве.По предварительным данным МЧС, пострадали три человека. Канал Mash пишет, что двое находятся в тяжелом состоянии, еще у одного травмы средней тяжести.Ранее в СМИ появилась информация о том, что утром на заводе происходила продувка трубы.На данный момент пожар локализован.. В Минздраве Башкортостана сообщили, что все трое пострадавших находятся в реанимации городской больницы №1 Стерлитамака.По уточнённым данным ведомства, состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего – крайне тяжелое.