Возрастное ограничение 18+
В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Фото: МЧС РФ
В Стерлитамаке произошел взрыв на трубопроводе нефтехимического завода.
По данным МЧС, произошла разгерметизация.
«На улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным МЧС, пострадали три человека. Канал Mash пишет, что двое находятся в тяжелом состоянии, еще у одного травмы средней тяжести.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что утром на заводе происходила продувка трубы.
На данный момент пожар локализован.
Обновлено. В Минздраве Башкортостана сообщили, что все трое пострадавших находятся в реанимации городской больницы №1 Стерлитамака.
По уточнённым данным ведомства, состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего – крайне тяжелое.
По данным МЧС, произошла разгерметизация.
«На улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным МЧС, пострадали три человека. Канал Mash пишет, что двое находятся в тяжелом состоянии, еще у одного травмы средней тяжести.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что утром на заводе происходила продувка трубы.
На данный момент пожар локализован.
Обновлено. В Минздраве Башкортостана сообщили, что все трое пострадавших находятся в реанимации городской больницы №1 Стерлитамака.
По уточнённым данным ведомства, состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего – крайне тяжелое.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Несколько домов на Уралмаше лишись света из-за ошибки рабочих
14 августа 2024
14 августа 2024