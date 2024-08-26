Летние кинотеатры Екатеринбурга работают последнюю неделю

«Лето с РМК» (сад Центра современного искусства)

28 августа

13.00 — мультфильм «Руслан и Людмила»

19.00 — «Лавка чудес»

29 августа

13.00 — мультфильм «Суперсемейка»

30 августа

13.00 — музыкальная сказка «Маленький принц»

31 августа

19.00 — фильм «Онегин»



Летний театр в Парке Маяковского

28 августа

20.00 — фильм «Нина»

29 августа

20.00 — документальный фильм «Нелюбимка»



«Такие истории» (улица Горького, 69/1)

29 августа

20.00 — фильм «Гордость и предубеждение»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С окончанием тёплого времени года закрываются и летние кинотеатры Екатеринбурга. На этой недели они устраиваю последние киносеансы под открытым небом.Интересно отметить, что прощаются с летом «кинотеатры на свежем воздухе», преимущественно мультиками, сказками и костюмными экранизациями классических книг. Судите сами по сводной программе, составленной телеграм-каналом «Моменты Екатеринбург»:На этом фоне оригинальностью в выборе «прощального» фильма выделился. Здесь 30 августа в 20.00 покажут испанский фильм «Платформа». Это совсем недетское суровое кино с фантастическим сюжетом и философско-социальным содержанием.Главный герой «Платформы» обнаруживает себя в тесной бетонной камере, упрятанной в бездонной шахте. Над ним — несчётное множество таких же камер, под ним — тоже. В каждой камере сидит по два человека. В определённые часы сверху по всей длине шахты спускают еду, но в изобилии она достаётся только верхним этажам, а нижним либо приходится довольствоваться объедками, либо придумывать способы, как подняться выше, чтобы не погибнуть от голода.