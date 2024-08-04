Возрастное ограничение 18+

СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен

14.24 Среда, 7 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Изменения климата и глобальный дефицит производства кофе привели к резкому росту цен на этот популярный напиток.

На мировом рынке кофе произошло значительное колебание цен. В прошлом месяце Международная организация кофе объявила, что композитный индикатор ICO (ключевая справочная цена в мировой кофейной индустрии) достиг своего 13-летнего максимума, составив в среднем 226,83 цента за 0,45 кг.

Эксперты говорят, что такая ситуация сложилась из-за повышения температуры или, напротив, непривычно суровой погоды, которая влияет на производство кофе в таких странах, как Бразилия и Вьетнам.

По данным CNN, в 2021 году необычно сильные морозы в Бразилии, крупнейшем производителе арабики, уничтожили значительную часть урожая, что вызвало резкий скачок цен. Вьетнам, крупнейший производитель робусты, также пострадал от неблагоприятных погодных условий, что привело к снижению экспорта на 7%.

Владельцы семейных ферм на юге Мексики говорят, что их урожай пострадал из-за длительного засушливого сезона. Это привело к увеличению производственных затрат и, соответственно, росту цен на кофе.

Одна из крупных итальянских кофейных компаний заявила, что в этом году вынуждена была повысить цены из-за плохих урожаев, изменения климата и глобальных конфликтов. В руководстве прогнозируют, что цены на кофе в супермаркетах Великобритании вырастут еще на 10%.

В то же время некоторым крупным игрокам на кофейном рынке пока удается удерживать цены на стабильном уровне благодаря контрактам с фиксированной ценой. Однако эксперты в области сырьевых товаров предполагают, что, если затраты продолжат оставаться высокими, рост цен на розничном рынке кофе неизбежен.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Никита Опарин © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Утро офисного работника в Екатеринбурге: что помогает настроиться на работу?
04 августа 2024
Уральские таможенники заявили о четырехкратном росте посылок из-за границы
29 июля 2024
16 лесных пожаров потушили в Свердловской области за июль
01 августа 2024
В Свердловской области более чем на 80% вырос спрос на машины Haval
05 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Платные парковки и повышение стоимости проезда. Замминистра транспорта озвучил условия для успешной реализации транспортной реформы

Общественный транспорт уже вовсю реформируют в Челябинске, а вот Екатеринбург только начинает этот путь – и городу, похоже, есть чему поучиться у соседей
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
16:06 Екатеринбургский завод выплатил своему водителю 700 тысяч за производственную травму
15:59 Валерий Сухих: У нас уникальная природа и ландшафты, которые из года в год привлекают всё больше туристов со всего мира
15:34 Алексей Орлов пообещал Новокольцовскому детский сад и образовательный центр
14:50 Поездка подружек с водителем без прав в Сысертском районе закончилась серьёзным ДТП
14:17 На Уралмаше двухлетний мальчик попытался достать игрушку и выпал из окна
13:49 В Екатеринбурге тушат пожар в многоэтажке на Самолётной
13:11 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам предъявили обвинение
12:58 Сысертца приговорили к 18 годам колонии за убийство, покушение на убийство и разбой
11:25 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об избиении екатеринбуржца
11:08 Из-за тумана в Тюмени и Перми в Кольцово вынужденно сели три самолёта
10:37 Екатеринбуржцев приглашают расписать забор около железнодорожного вокзала
10:04 В Дегтярске пожилому водителю стало плохо, и он врезался в дерево
09:33 Почти на три месяца закроют улицу Уральских рабочих в Екатеринбурге
08:50 В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик
20:57 Три человека пострадали в ДТП между Ольховкой и Двуреченском
20:31 Екатеринбуржцы активно пофестивалят в поддержку бездомных животных
20:24 Концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге грозит сорвать «Русская община»
18:59 Почти шесть сотен водителей развозили пассажиров в Свердловской области незаконно
18:28 Екатеринбургским ветеринарам пришлось спасать птичку от колокольчика
17:21 На ОТВ вновь осудили выбор женщин в пользу карьеры
17:05 В Екатеринбурге в поэтической баталии сойдутся 12 авторов
16:16 На Эльмаше обнаружили труп пожилого мужчины с трубкой в животе
15:54 Ещё один рейд по любителям электросамокатов запланировали в ГИБДД Екатеринбурга
15:31 Свердловские «сибирские» косули заинтересовали учёных УрО РАН
14:54 Пожар в Выходном переулке в Екатеринбурге произошёл из-за розжига бани бензином
Все новости
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
17:46 В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера
16:27 В Туапсе тушат мощный пожар на рынке
16:24 В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов
15:29 Тропический шторм «Дебби» затопил побережье Флориды
14:08 В Москве в жилом доме произошел взрыв
13:36 В Бангладеш в ходе беспорядков погибли более ста человек
14:48 В Ревде «Русская община» задержала человека и обвинила в связи с несовершеннолетней
19:21 Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов толщиной 18 км
19:02 Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны
17:54 Совет Федерации одобрил закон о режиме высылки мигрантов
17:20 В информационной системе судов Москвы произошел сбой
18:36 Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля
16:54 Bloomberg: Россия освободила Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена осужденными
15:26 В Германии экоактивисты снова помешали работе аэропорта
15:10 В Кремле отказались комментировать возможный обмен заключенными
13:26 Maybach певицы МакSим продадут на аукционе
12:21 СМИ: готовится масштабный обмен заключенными из разных стран
18:09 Глава СКР поручил проверить новую набережную в Усмани
17:44 Ученые предположили, что из-за жары в Западной Африке и Южной Азии будет невозможно жить
17:24 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов в Санкт-Петербурге
17:11 Специалист «Фобос» рассказал, когда закончится магнитная буря в Москве
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK