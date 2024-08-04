Возрастное ограничение 18+
СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
Фото: Вечерние ведомости
Изменения климата и глобальный дефицит производства кофе привели к резкому росту цен на этот популярный напиток.
На мировом рынке кофе произошло значительное колебание цен. В прошлом месяце Международная организация кофе объявила, что композитный индикатор ICO (ключевая справочная цена в мировой кофейной индустрии) достиг своего 13-летнего максимума, составив в среднем 226,83 цента за 0,45 кг.
Эксперты говорят, что такая ситуация сложилась из-за повышения температуры или, напротив, непривычно суровой погоды, которая влияет на производство кофе в таких странах, как Бразилия и Вьетнам.
По данным CNN, в 2021 году необычно сильные морозы в Бразилии, крупнейшем производителе арабики, уничтожили значительную часть урожая, что вызвало резкий скачок цен. Вьетнам, крупнейший производитель робусты, также пострадал от неблагоприятных погодных условий, что привело к снижению экспорта на 7%.
Владельцы семейных ферм на юге Мексики говорят, что их урожай пострадал из-за длительного засушливого сезона. Это привело к увеличению производственных затрат и, соответственно, росту цен на кофе.
Одна из крупных итальянских кофейных компаний заявила, что в этом году вынуждена была повысить цены из-за плохих урожаев, изменения климата и глобальных конфликтов. В руководстве прогнозируют, что цены на кофе в супермаркетах Великобритании вырастут еще на 10%.
В то же время некоторым крупным игрокам на кофейном рынке пока удается удерживать цены на стабильном уровне благодаря контрактам с фиксированной ценой. Однако эксперты в области сырьевых товаров предполагают, что, если затраты продолжат оставаться высокими, рост цен на розничном рынке кофе неизбежен.
На мировом рынке кофе произошло значительное колебание цен. В прошлом месяце Международная организация кофе объявила, что композитный индикатор ICO (ключевая справочная цена в мировой кофейной индустрии) достиг своего 13-летнего максимума, составив в среднем 226,83 цента за 0,45 кг.
Эксперты говорят, что такая ситуация сложилась из-за повышения температуры или, напротив, непривычно суровой погоды, которая влияет на производство кофе в таких странах, как Бразилия и Вьетнам.
По данным CNN, в 2021 году необычно сильные морозы в Бразилии, крупнейшем производителе арабики, уничтожили значительную часть урожая, что вызвало резкий скачок цен. Вьетнам, крупнейший производитель робусты, также пострадал от неблагоприятных погодных условий, что привело к снижению экспорта на 7%.
Владельцы семейных ферм на юге Мексики говорят, что их урожай пострадал из-за длительного засушливого сезона. Это привело к увеличению производственных затрат и, соответственно, росту цен на кофе.
Одна из крупных итальянских кофейных компаний заявила, что в этом году вынуждена была повысить цены из-за плохих урожаев, изменения климата и глобальных конфликтов. В руководстве прогнозируют, что цены на кофе в супермаркетах Великобритании вырастут еще на 10%.
В то же время некоторым крупным игрокам на кофейном рынке пока удается удерживать цены на стабильном уровне благодаря контрактам с фиксированной ценой. Однако эксперты в области сырьевых товаров предполагают, что, если затраты продолжат оставаться высокими, рост цен на розничном рынке кофе неизбежен.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
16 лесных пожаров потушили в Свердловской области за июль
01 августа 2024
01 августа 2024