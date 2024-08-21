В Первоуральске нашли кота с отрезанными хвостом и ушами и пулей в бедре

Поддержать их можно по следующим реквизитам:

Карта Сбербанка № 4817 7603 6189 7113

Получатель Елена Владимировна Б. (финансовый куратор группы) или по телефону «89221075541» (привязан к карте).

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