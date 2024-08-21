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В Первоуральске нашли кота с отрезанными хвостом и ушами и пулей в бедре
Фото: волонтёрское движение «Подари свою доброту»
В Свердловской области волонтёры движения «Подари свою доброту» собирают средства на лечение кота с отрезанными хвостом и ушами, которого в Первоуральске нашли местные жители.
Как рассказали активисты движения в своей группе во «ВКонтакте», они сразу обратили внимание на то, что кот странно передвигался. Также у него заметили опухоль. Поэтому его сразу повезли на обследование. На данный момент неизвестно есть ли у него метостазы, однако рак не единственное, что беспокоит волонтёров. На рентгене, который сделали бедолаге, обнаружили пулю в бедре.
«Стал известен точно один факт. В несчастного кота ещё и стреляли. Обнаружена пуля в бедре», – пишут зоозащитники.
Сейчас они собирают средства на реабилитацию котика.
Как рассказали активисты движения в своей группе во «ВКонтакте», они сразу обратили внимание на то, что кот странно передвигался. Также у него заметили опухоль. Поэтому его сразу повезли на обследование. На данный момент неизвестно есть ли у него метостазы, однако рак не единственное, что беспокоит волонтёров. На рентгене, который сделали бедолаге, обнаружили пулю в бедре.
«Стал известен точно один факт. В несчастного кота ещё и стреляли. Обнаружена пуля в бедре», – пишут зоозащитники.
Сейчас они собирают средства на реабилитацию котика.
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Карта Сбербанка № 4817 7603 6189 7113
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Карта Сбербанка № 4817 7603 6189 7113
Получатель Елена Владимировна Б. (финансовый куратор группы) или по телефону «89221075541» (привязан к карте).
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