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В Первоуральске нашли кота с отрезанными хвостом и ушами и пулей в бедре

12.32 Вторник, 27 августа 2024
Фото: волонтёрское движение «Подари свою доброту»
В Свердловской области волонтёры движения «Подари свою доброту» собирают средства на лечение кота с отрезанными хвостом и ушами, которого в Первоуральске нашли местные жители.

Как рассказали активисты движения в своей группе во «ВКонтакте», они сразу обратили внимание на то, что кот странно передвигался. Также у него заметили опухоль. Поэтому его сразу повезли на обследование. На данный момент неизвестно есть ли у него метостазы, однако рак не единственное, что беспокоит волонтёров. На рентгене, который сделали бедолаге, обнаружили пулю в бедре.

«Стал известен точно один факт. В несчастного кота ещё и стреляли. Обнаружена пуля в бедре», – пишут зоозащитники.

Сейчас они собирают средства на реабилитацию котика.

Поддержать их можно по следующим реквизитам:
Карта Сбербанка № 4817 7603 6189 7113
Получатель Елена Владимировна Б. (финансовый куратор группы) или по телефону «89221075541» (привязан к карте).


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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