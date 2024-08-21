Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие на улице Энгельса
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге ещё на месяц продлили перекрытие на улице Энгельса, где сейчас ведутся капитальный ремонт.
Речь идёт об участке улицы от Розы Люксембург до улицы Гоголя. Срок перекрытия продлили до 30 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что капитальный ремонт улицы Энгельса, вместе с улицами Гоголя и Крала Маркса, начался ещё в феврале. Проект реконструкции был разделен на пять этапов, последний из которых должны закончить к лету 2026 года.
Речь идёт об участке улицы от Розы Люксембург до улицы Гоголя. Срок перекрытия продлили до 30 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что капитальный ремонт улицы Энгельса, вместе с улицами Гоголя и Крала Маркса, начался ещё в феврале. Проект реконструкции был разделен на пять этапов, последний из которых должны закончить к лету 2026 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге до конца месяца продлили перекрытие на Чаадаева
21 августа 2024
21 августа 2024
В столице Урала сократили сроки перекрытия улицы Пушкина
19 августа 2024
19 августа 2024
Офисник на Розы Люксембург в Екатеринбурге эвакуировали из-за загоревшегося светильника
20 августа 2024
20 августа 2024
В Камышлове перевернулся спешивший на вызов полицейский УАЗ
19 августа 2024
19 августа 2024