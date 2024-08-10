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Утопили экскаватор, захламили берег пенопластом. Итоги пилотного проекта реабилитации водоёмов Среднего Урала
Чем обернулся пилотный проект, который хотят распространить на другие водоёмы Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области завершилась реабилитация Черноисточинского пруда – одного из крупнейших водохранилищ региона и питьевого водоёма для второго по величине города области – Нижнего Тагила. Мероприятия по оздоровлению пруда касаются в определённой мере и Екатеринбурга, поскольку проект реабилитации власти называют пилотным проектом по очистке водоёмов, его намерены масштабировать и на другие водные объекты области. Например, на озеро Шарташ, о чём в очередной раз напомнил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на последнем заседании Совета неравнодушных в начале августа. Орлов привёл в пример как раз Черноисточинск.
Можно ли назвать опыт реабилитации Черноисточинского пруда успешным? Или этот опыт только породил новые проблемы, не решив проблемы основной? Хватит ли тех полмиллиарда рублей, которые уже потратили на очистку пруда, или придётся выделять новые средства? Корреспонденты Вечерних ведомостей съездили в Черноисточинск и посмотрели на пруд своими глазами, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Черноисточинский пруд был образован в 1729 году по распоряжению Акинфия Демидова для нужд Черноисточинского железоделательного завода. В конце 1960-х, когда завод уже давно не работал, воду из пруда стали использовать для водоснабжения Нижнего Тагила.
Впервые о необходимости реабилитации Черноисточинского пруда в СМИ активно заговорили в 2016 году – в тот год было очень жаркое лето, пруд обмелел и «зацвёл» – в нём размножились цианобактерии или, как их ещё называют, сине-зелёные водоросли. Вечерние ведомости тогда писали о массовой гибели рыбы, ею буквально были усыпаны берега.
Это отразилось на качестве воды в кранах жителей снабжающихся из Черноисточинского пруда районов Нижнего Тагила – местный «Водоканал» был не способен её очистить, сколько реагентов (коагулянтов) ни добавлял. Люди жаловались на сильный запах воды из-под крана, а Роспотребнадзор призвал не пить эту воду из-за превышения ПДК по аммиаку, для тагильчан даже был организован подвоз питьевой воды в цистернах.
В том же 2016 году губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым был утверждён комплексный план по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища, финальным этапом которого должна была стать очистка его от донных отложений.
В конечном счёте Черноисточинский пруд удалось включить в нацпроект «Экология» (рассматривался также вариант осуществить очистку в рамках концессии), на меры по его реабилитации из федерального и областного бюджета в общей сложности выделили более 550 миллионов рублей.
Корреспондент Вечерних ведомостей был на пруду в марте 2020 года – тогда «нездоровье» водоёма было видно невооружённым взглядом: лёд на всей толще имел зелёный цвет, а немногочисленные рыбаки жаловались на то, что ещё 5 лет назад рыбы в пруду было несоизмеримо больше.
В этот же период завершался первый этап реабилитации – реконструкция плотины, у которой заменили донный водоспуск. «Отремонтированная плотина не только обезопасит Черноисточинск от угрозы подтопления, но и значительно улучшит качество воды в природном источнике: донный водоспуск плотины ускорит придонные потоки в водоёме, что положительно скажется на аэрации воды и её качестве в целом», — сообщали нижнетагильские СМИ весной 2020 года. На тот момент общие затраты на ремонт Черноисточинского гидроузла уже составляли 64 млн рублей, а глава Минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов обещал решить проблему с цианобактериями к 2022 году, писало нижнетагильское информагентство «Между строк».
Осенью 2020 года был определён подрядчик работ за 441,2 млн рублей, а летом 2022 года власти объявили о начале активной фазы очистки пруда от донных отложений. Специально для работ по выкачке ила было заказано новое судно – земснаряд, который купили на Цимлянском судомеханическом заводе в Ростовской области.
В конце 2023 года на официальной странице нацпроекта «Экология» был опубликован отчёт об успешной очистке водохранилища от донных отложений…
Подходим к берегу пруда. У небольшого заливчика, образованного устьем реки Чауж, неподалёку от знаменитой Ушковской канавы (гидротехническое сооружение 1840-х годов, использовавшееся для регулирования стока в Черноисточинский пруд ещё во времена Демидовых) лежит тот самый земснаряд, который завершил свою работу полгода назад. Рядом складированы, а скорее, свалены в кучу трубы. Открывающийся вид сразу отдаёт некоторой бесхозяйственностью – судно даже никто не охраняет. А ведь этот земснаряд приобрели за 70 миллионов рублей для работы не только в Черноисточинске, но и на других водоёмах Свердловской области.
Неподалёку трубы бывшего пульпопровода вывалены прямо на дорогу.
В трубах видны остатки грунта – он поднят со дна пруда. Причём, судя по внешнему виду, больше представляет собой песок, нежели ил.
От лицезрения берега пруда ощущение бесхозяйственности усиливается – в воде плавают куски изоляции (защиты) и поплавков бывшего пульпопровода.
Если пройти по берегу чуть дальше, то перед глазами предстаёт другое последствие работ по реабилитации пруда: пенопластовый мусор. Пруд оказался захламлён пенопластовой крошкой из-за разрушения поплавков, на которых держались трубы. Об этой проблеме Вечерние ведомости неоднократно писали летом 2023 года.
Причём вскоре после первой публикации Минприроды Свердловской области отрапортовало, что уборка разрушенных поплавков завершена. Однако по факту это оказалось не так. Природоохранному прокурору два раза приходилось выезжать на место, чтобы чиновники Минприроды публично признали проблему и продолжили предпринимать меры по её ликвидации. Забегая вперёд скажем, что и этих двух прокурорских визитов окажется мало – надзорному ведомству в итоге придётся ещё и обращаться в суд.
Общественник из Черноисточинска Рамиль Хакимов, который долгие годы привлекал внимание к необходимости реабилитации пруда, считает, что виной всему отсутствие опыта у подрядчика, МУП «Тагилдорстрой»: компания занималась дорожным строительством и до этого никогда не реализовывала такие сложные проекты как реабилитация водоёмов. «Тагилдорстрой» выбрал дешёвые материалы для удержания пульпопровода на воде, которые разрушились при первых же больших волнах, говорит Хакимов.
В 2024 году пенопласта на берегах заметно меньше, чем в 2023-м. Однако до его полной уборки (о которой заявляло Минприроды в июне 2023), ещё явно далеко.
На минувшей неделе, 6 августа вступило в силу решение суда по иску природоохранной прокуратуры к МУП «Тагилдорстрой», которое обязывает убрать пенопласт со всех почв, расположенных в пределах береговой полосы, водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища. Срок исполнения – в течение месяца, то есть до 6 сентября. Судя по увиденному корреспондентами «Вечерних ведомостей», для этого придётся приложить немалые усилия. При этом общая протяжённость берегов пруда – около 40 километров. Неисполнение решения суда, к слову, грозит уголовным делом. Статья, однако, не самая часто используемая, поэтому дела может и не быть. Но главный вопрос – можно ли считать успешной технологию, породившую столько проблем?
Справедливости ради нужно отметить, что вода в Черноисточинском пруду визуально стала чище – и чем в 2023 году, и чем в 2020-м. Наличие сине-зелёных водорослей мы заметили лишь в одном небольшом заливчике.
Что касается объёма извлечённых донных отложений, то на странице нацпроекта «Экология» приведены следующие цифры:
«Более 60 тысяч тонн сухого ила мы перевезли на площадку складирования в 2022 году, а в 2023 еще порядка 140 тысяч тонн. По контракту данный материал будет использоваться при благоустройстве города», — заявил руководитель проекта по очистке Черноисточинского водохранилища МУП «Тагилдорстрой» Максим Яковлев.
В 2024 году были озвучены окончательные цифры: из 500 тысяч кубометров пульпы, извлечённых из пруда, после осушки осталось 80 тысяч кубометров грунта. При этом проектные значения были другие: после осушки из 500 тысяч кубометров пульпы должно было остаться 299 тысяч кубометров грунта. Как возник «просчёт» почти в 4 раза, в МУП «Тагилдострой» не объяснили. Оставшийся после осушки грунт решили использовать при благоустройстве в Нижнем Тагиле, его признали безопасным.
Расхождение в цифрах, по мнению Рамиля Хакимова, может свидетельствовать о том, что пруд не вычищен должным образом – и подрядчик даже не выкачал предусмотренный проектом объём пульпы. При этом даже проектные 500 тысяч кубометров – это лишь 6,5% всех донных отложений Черноисточинского пруда.
Ущерб, нанесённый окружающей среде разрушившимися поплавками, природоохранная прокуратура оценила в 3 758 рублей (да, всего около четырёх тысяч за усыпанные пенопластом километры берегов), виновное лицо МУП «Тагилдорстрой» получило лишь дисциплинарное взыскание от работодателя в виде замечания, никого не привлекли даже к административной ответственности, сообщало агентство «Между строк».
Вечерние ведомости побеседовали с Александром Поповым – заведующим отделом научно-методического обеспечения восстановления и охраны водных объектов РосНИИВХ, ведущего научного института в области водного хозяйства.
Именно Попов разрабатывал проект реабилитации Черноисточинского пруда, причём ещё в 2000-х годах. Этот проект реализовывать на практике не стали. И, по мнению учёного, зря.
В первую очередь Попов отметил, что Черноисточинский пруд – исторически высокоэвтрофный водоём. То есть он был обречён на активное размножение сине-зелёных водорослей ещё в демидовские времена. Это обусловлено его низкой проточностью, большой площадью и небольшой глубиной.
При этом Попов добавляет, что не стоит всё сваливать на природу – воздействие человека сказывается, и в нём действительно может крыться причина усугубления ситуации с качеством воды в пруду в последние годы. Так, когда учёные РосНИИВХ проводили исследование пруда, они заметили ручеёк в сторону водоёма от свинарника, кроме того, в отсутствие системы канализации в посёлке Черноисточинск вода из септиков частных домов могла теоретически попадать в пруд – поскольку посёлок стоит на склонах, и это территория водосбора пруда. Даже рыбаки, коих на Черноисточинском пруду до недавних пор было очень много и зимой, и летом, могли оказывать влияние на высокоэвтрофный водоём – начиная с прикормки рыбы и заканчивая отправлением естественных потребностей. Всё это поддерживает размножение цианобактерий, говорит Александр Попов.
Александр Попов не разделяет опасений экоактивиста Рамиля Хакимова, связанных с тем, что вместо проектных 299 тысяч сухого ила получилось лишь 80 тысяч. Учёный говорит, что такое возможно – просто в иле оказалось больше влаги.
При этом Попов утверждает, сам выбранный способ реабилитации пруда – выкачка донных отложений – не способен решить проблему сине-зелёных водорослей.
Попов также выразил сомнения, что отложения откачивали оттуда, откуда надо. На такие подозрения его наводит тот факт, что выкачанный ил признали безвредным, то есть в нём не обнаружили никаких загрязнений.
В 2020 году корреспондент «Вечерних ведомостей» был возле шламонакопителя той самой станции водоподготовки, о которой говорит Попов, – невооружённым взглядом было видно его воздействие на водоём: берега пруда были в коричневых подтёках.
Дело в том, что шламонакопитель, отделённый от водохранилища дамбой, переполнился, в результате чего результаты флокуляции потекли в пруд. Тогда сложилась ситуация, когда решение одной проблемы усугубляло проблему другую: из-за обилия цианобактерий нижнетагильский «Водоканал» был вынужден добавлять в воду больше различных коагулянтов, в частности оксихлорида алюминия, что увеличивало объём образующегося осадка–шлама. Из-за ограниченного объёма шламонакопителя он переполнялся, и отходы коагулирования попадали в пруд.
Власти признавали эту проблему – администрация Нижнего Тагила заявляла об очистке шламонакопителя как одном из шагов по реабилитации пруда, а «Областная газета» писала, что в 2018–2019 годах оттуда было вывезено в общей сложности 16,5 тысяч тонн шлама.
Скептически Александр Попов оценивает и влияние реконструкции донного спуска плотины пруда (власти, напомним, заявляли, что новый донный водоспуск плотины ускорит придонные потоки в водоёме и улучшит качество воды в ней).
Попов говорит, что эффективнее могли быть другие способы реабилитации пруда – например, в ходе исследования они выяснили, что из-за розы ветров весь фитопланктон течением наносится на берег, где находится станция водоподготовки, и из-за этого там происходит усиление концентрации цианобактерий. РосНИИВХ предлагал меры в виде удерживающих фитопланктон плотин на самом пруду, что могло обойтись и дешевле по средствам. Также Попов предлагал усилить контроль за территорией водосбора пруда – чтобы в него не попадали различные стоки, канализация, ведущие к усилению размножения цианобактерий.
Тем фактом, что в этом году вода чище, чем в предыдущие годы, учёный призывает не обольщаться – по его словам, в этом больше заслуга природы, чем работы земснаряда: летом 2024 года постоянно идут дожди, меньше светит солнце, что создаёт условия, неблагоприятные для размножения сине-зелёных водорослей.
Поскольку власти города и области преподносят реабилитацию Черноисточинского пруда как пилотный проект, технологию которого должны распространить на другие водоёмы, мы не могли не спросить Александра Попова про возможность использования такой технологии на озере Шарташ, судьба которого беспокоит многих екатеринбуржцев.
Заведующий отделом научно-методического обеспечения восстановления и охраны водных объектов считает, что вместо того, чтобы расходовать деньги на выкачку донных отложений из 7 или 8 водоёмов, лучше эти деньги отложить и качественно очистить один водоём, который действительно можно реабилитировать.
Если опираться на мнение учёного, то по-настоящему оценить эффект от реализованного проекта по реабилитации Черноисточинского пруда можно будет в следующие годы – когда лето на Среднем Урале будет не такое прохладное и дождливое, как в этом году. Так или иначе, остаётся надеяться, что работы над ошибками в истории с реабилитацией Черноисточинского пруда будут сделаны, пенопласт убран, а главное – для других водоёмов Свердловской области, того же дорогого для екатеринбуржцев Шарташа, будут выбраны оптимальные меры, которые не ухудшат его и без того шаткое положение – ведь ученые уже сейчас признают, что озеро мелеет и имеет тенденцию к заболачиванию.
Стоит также отметить, что выкачка донных отложений из Черноисточинского пруда – это не единственные работы, проводящиеся в рамках масштабного проекта по модернизации Черноисточинского гидроузла, жизненно важного для Нижнего Тагила – помимо этого, в посёлке проводится очистка Аворинского пруда и строительство ряда других гидротехнических сооружений, а также строится новая станция водоподготовки. И эти работы тоже породили немало проблем. Так, к очистке Авроринского пруда не меньше вопросов, а недавно работы на нём ещё и обернулись конфузом – рабочие утопили экскаватор.
Об этих проблемах мы расскажем в нашем следующем материале о Черноисточинске, а чтобы завершить этот материал на мажорной ноте, покажем несколько фотографий Черноисточинского пруда и окружающих его гор – этот уголок Свердловской области, как говорят местные, ещё губернатор Эдуард Россель называл «Уральской Швейцарией». Сейчас здесь сформирована особо охраняемая природная территория – государственный заказник «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами», а одна из вершин хребта Весёлые горы по центру фото – гора Белая – является местом, в которое областные власти вкладывают немалые средства на развитие туристического кластера. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» была установлена и смотровая площадка, с которой сделаны эти фотографии. То есть в раскрытие туристического потенциала этой местности в последние годы вкладывается немало – и пруд с водой зелёного цвета среди такой уральской красоты наносит, пожалуй, главный удар туристическому имиджу территории.
Можно ли назвать опыт реабилитации Черноисточинского пруда успешным? Или этот опыт только породил новые проблемы, не решив проблемы основной? Хватит ли тех полмиллиарда рублей, которые уже потратили на очистку пруда, или придётся выделять новые средства? Корреспонденты Вечерних ведомостей съездили в Черноисточинск и посмотрели на пруд своими глазами, чтобы найти ответы на эти вопросы.
История давней проблемы
Черноисточинский пруд был образован в 1729 году по распоряжению Акинфия Демидова для нужд Черноисточинского железоделательного завода. В конце 1960-х, когда завод уже давно не работал, воду из пруда стали использовать для водоснабжения Нижнего Тагила.
Впервые о необходимости реабилитации Черноисточинского пруда в СМИ активно заговорили в 2016 году – в тот год было очень жаркое лето, пруд обмелел и «зацвёл» – в нём размножились цианобактерии или, как их ещё называют, сине-зелёные водоросли. Вечерние ведомости тогда писали о массовой гибели рыбы, ею буквально были усыпаны берега.
Берег Черноисточинского пруда в августе 2016 года
Это отразилось на качестве воды в кранах жителей снабжающихся из Черноисточинского пруда районов Нижнего Тагила – местный «Водоканал» был не способен её очистить, сколько реагентов (коагулянтов) ни добавлял. Люди жаловались на сильный запах воды из-под крана, а Роспотребнадзор призвал не пить эту воду из-за превышения ПДК по аммиаку, для тагильчан даже был организован подвоз питьевой воды в цистернах.
В том же 2016 году губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым был утверждён комплексный план по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища, финальным этапом которого должна была стать очистка его от донных отложений.
В конечном счёте Черноисточинский пруд удалось включить в нацпроект «Экология» (рассматривался также вариант осуществить очистку в рамках концессии), на меры по его реабилитации из федерального и областного бюджета в общей сложности выделили более 550 миллионов рублей.
Корреспондент Вечерних ведомостей был на пруду в марте 2020 года – тогда «нездоровье» водоёма было видно невооружённым взглядом: лёд на всей толще имел зелёный цвет, а немногочисленные рыбаки жаловались на то, что ещё 5 лет назад рыбы в пруду было несоизмеримо больше.
Черноисточинский пруд, март 2020 года. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
И вода, и лёд были зелёного цвета из-за обилия цианобактерий. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В этот же период завершался первый этап реабилитации – реконструкция плотины, у которой заменили донный водоспуск. «Отремонтированная плотина не только обезопасит Черноисточинск от угрозы подтопления, но и значительно улучшит качество воды в природном источнике: донный водоспуск плотины ускорит придонные потоки в водоёме, что положительно скажется на аэрации воды и её качестве в целом», — сообщали нижнетагильские СМИ весной 2020 года. На тот момент общие затраты на ремонт Черноисточинского гидроузла уже составляли 64 млн рублей, а глава Минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов обещал решить проблему с цианобактериями к 2022 году, писало нижнетагильское информагентство «Между строк».
Ремонт донного спуска в апреле 2020 года. Фото: ДИП СО
«Правительство области полностью разделяет озабоченность жителей Нижнего Тагила и поселка Черноисточинск экологическим состоянием водохранилища — источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила»,
— говорил тогда вице-губернатор (ныне депутат Госдумы) Сергей Бидонько
Осенью 2020 года был определён подрядчик работ за 441,2 млн рублей, а летом 2022 года власти объявили о начале активной фазы очистки пруда от донных отложений. Специально для работ по выкачке ила было заказано новое судно – земснаряд, который купили на Цимлянском судомеханическом заводе в Ростовской области.
В конце 2023 года на официальной странице нацпроекта «Экология» был опубликован отчёт об успешной очистке водохранилища от донных отложений…
Неутешительные последствия
Подходим к берегу пруда. У небольшого заливчика, образованного устьем реки Чауж, неподалёку от знаменитой Ушковской канавы (гидротехническое сооружение 1840-х годов, использовавшееся для регулирования стока в Черноисточинский пруд ещё во времена Демидовых) лежит тот самый земснаряд, который завершил свою работу полгода назад. Рядом складированы, а скорее, свалены в кучу трубы. Открывающийся вид сразу отдаёт некоторой бесхозяйственностью – судно даже никто не охраняет. А ведь этот земснаряд приобрели за 70 миллионов рублей для работы не только в Черноисточинске, но и на других водоёмах Свердловской области.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Неподалёку трубы бывшего пульпопровода вывалены прямо на дорогу.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В трубах видны остатки грунта – он поднят со дна пруда. Причём, судя по внешнему виду, больше представляет собой песок, нежели ил.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
От лицезрения берега пруда ощущение бесхозяйственности усиливается – в воде плавают куски изоляции (защиты) и поплавков бывшего пульпопровода.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Если пройти по берегу чуть дальше, то перед глазами предстаёт другое последствие работ по реабилитации пруда: пенопластовый мусор. Пруд оказался захламлён пенопластовой крошкой из-за разрушения поплавков, на которых держались трубы. Об этой проблеме Вечерние ведомости неоднократно писали летом 2023 года.
Разбившиеся о берег поплавки пульпопровода в июне 2023 года. Фото: Рамиль Хакимов
Цианобактерии в воде и пенопластовая крошка на берегу – так выглядел Черноисточинский пруд в прошлом году.
Причём вскоре после первой публикации Минприроды Свердловской области отрапортовало, что уборка разрушенных поплавков завершена. Однако по факту это оказалось не так. Природоохранному прокурору два раза приходилось выезжать на место, чтобы чиновники Минприроды публично признали проблему и продолжили предпринимать меры по её ликвидации. Забегая вперёд скажем, что и этих двух прокурорских визитов окажется мало – надзорному ведомству в итоге придётся ещё и обращаться в суд.
Общественник из Черноисточинска Рамиль Хакимов, который долгие годы привлекал внимание к необходимости реабилитации пруда, считает, что виной всему отсутствие опыта у подрядчика, МУП «Тагилдорстрой»: компания занималась дорожным строительством и до этого никогда не реализовывала такие сложные проекты как реабилитация водоёмов. «Тагилдорстрой» выбрал дешёвые материалы для удержания пульпопровода на воде, которые разрушились при первых же больших волнах, говорит Хакимов.
Рамиль Хакимов уже много лет добивается, чтобы Черноисточинский пруд очистили «по уму». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2024 году пенопласта на берегах заметно меньше, чем в 2023-м. Однако до его полной уборки (о которой заявляло Минприроды в июне 2023), ещё явно далеко.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На минувшей неделе, 6 августа вступило в силу решение суда по иску природоохранной прокуратуры к МУП «Тагилдорстрой», которое обязывает убрать пенопласт со всех почв, расположенных в пределах береговой полосы, водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища. Срок исполнения – в течение месяца, то есть до 6 сентября. Судя по увиденному корреспондентами «Вечерних ведомостей», для этого придётся приложить немалые усилия. При этом общая протяжённость берегов пруда – около 40 километров. Неисполнение решения суда, к слову, грозит уголовным делом. Статья, однако, не самая часто используемая, поэтому дела может и не быть. Но главный вопрос – можно ли считать успешной технологию, породившую столько проблем?
Цифры и факты
Справедливости ради нужно отметить, что вода в Черноисточинском пруду визуально стала чище – и чем в 2023 году, и чем в 2020-м. Наличие сине-зелёных водорослей мы заметили лишь в одном небольшом заливчике.
Вода в 2024 году в пруду значительно прозрачнее. Видео: Вечерние ведомости
Что касается объёма извлечённых донных отложений, то на странице нацпроекта «Экология» приведены следующие цифры:
Специалисты очистили 84,6 га дна водохранилища, откачали за два года с помощью земснаряда около 3 млн кубометров воды с илом. За это время на площадку складирования в геотубы было транспортировано 500 тысяч кубических метров пульпы (смеси твердых частиц и жидкости).
В такие геотубы (геотекстильных контейнерах) перекачивали пульпу из пруда. Фото: Минприроды Свердловской области
«Более 60 тысяч тонн сухого ила мы перевезли на площадку складирования в 2022 году, а в 2023 еще порядка 140 тысяч тонн. По контракту данный материал будет использоваться при благоустройстве города», — заявил руководитель проекта по очистке Черноисточинского водохранилища МУП «Тагилдорстрой» Максим Яковлев.
В 2024 году были озвучены окончательные цифры: из 500 тысяч кубометров пульпы, извлечённых из пруда, после осушки осталось 80 тысяч кубометров грунта. При этом проектные значения были другие: после осушки из 500 тысяч кубометров пульпы должно было остаться 299 тысяч кубометров грунта. Как возник «просчёт» почти в 4 раза, в МУП «Тагилдострой» не объяснили. Оставшийся после осушки грунт решили использовать при благоустройстве в Нижнем Тагиле, его признали безопасным.
Расхождение в цифрах, по мнению Рамиля Хакимова, может свидетельствовать о том, что пруд не вычищен должным образом – и подрядчик даже не выкачал предусмотренный проектом объём пульпы. При этом даже проектные 500 тысяч кубометров – это лишь 6,5% всех донных отложений Черноисточинского пруда.
Ущерб, нанесённый окружающей среде разрушившимися поплавками, природоохранная прокуратура оценила в 3 758 рублей (да, всего около четырёх тысяч за усыпанные пенопластом километры берегов), виновное лицо МУП «Тагилдорстрой» получило лишь дисциплинарное взыскание от работодателя в виде замечания, никого не привлекли даже к административной ответственности, сообщало агентство «Между строк».
Осенью 2023 года берега по-прежнему были усыпаны пенопластом, несмотря на то что прокуратура оценила ущерб природе менее чем в 4 тысячи рублей. Фото: Рамиль Хакимов
Научное мнение
Вечерние ведомости побеседовали с Александром Поповым – заведующим отделом научно-методического обеспечения восстановления и охраны водных объектов РосНИИВХ, ведущего научного института в области водного хозяйства.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Именно Попов разрабатывал проект реабилитации Черноисточинского пруда, причём ещё в 2000-х годах. Этот проект реализовывать на практике не стали. И, по мнению учёного, зря.
Александр Попов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В первую очередь Попов отметил, что Черноисточинский пруд – исторически высокоэвтрофный водоём. То есть он был обречён на активное размножение сине-зелёных водорослей ещё в демидовские времена. Это обусловлено его низкой проточностью, большой площадью и небольшой глубиной.
При этом Попов добавляет, что не стоит всё сваливать на природу – воздействие человека сказывается, и в нём действительно может крыться причина усугубления ситуации с качеством воды в пруду в последние годы. Так, когда учёные РосНИИВХ проводили исследование пруда, они заметили ручеёк в сторону водоёма от свинарника, кроме того, в отсутствие системы канализации в посёлке Черноисточинск вода из септиков частных домов могла теоретически попадать в пруд – поскольку посёлок стоит на склонах, и это территория водосбора пруда. Даже рыбаки, коих на Черноисточинском пруду до недавних пор было очень много и зимой, и летом, могли оказывать влияние на высокоэвтрофный водоём – начиная с прикормки рыбы и заканчивая отправлением естественных потребностей. Всё это поддерживает размножение цианобактерий, говорит Александр Попов.
Александр Попов не разделяет опасений экоактивиста Рамиля Хакимова, связанных с тем, что вместо проектных 299 тысяч сухого ила получилось лишь 80 тысяч. Учёный говорит, что такое возможно – просто в иле оказалось больше влаги.
При этом Попов утверждает, сам выбранный способ реабилитации пруда – выкачка донных отложений – не способен решить проблему сине-зелёных водорослей.
«Извлечение донных отложений реабилитировать пруд не поможет. У высокоэвтрофного водохранилища надо полностью убрать все донные отложения – чтобы увеличить его объём. Но даже если убрать все 8 миллионов кубометров донных отложений, находящихся в Черноисточинском пруду, это лишь незначительно увеличит объём, который [вместе с водой] составляет 100 миллионов кубометров. А по программе извлекли лишь 500 тысяч. Это, как говорится, капля в море»,
— сказал Попов
Попов также выразил сомнения, что отложения откачивали оттуда, откуда надо. На такие подозрения его наводит тот факт, что выкачанный ил признали безвредным, то есть в нём не обнаружили никаких загрязнений.
«Когда мы работали и изучали пруд, то, можно сказать, увидели, что эти 500 тысяч кубометров [которые необходимо откачать по проекту], пришли со станции водоподготовки. Это по сути загрязнение пруда именно возле этой станции. Но ведь там вода сбрасывается несколько другая – и по консистенции, и по составу. У меня такое ощущение, что они забрали немного не то, что сбросили [cо станции водоподготовки], раз грунт признали безопасным»,
— говорит учёный
В 2020 году корреспондент «Вечерних ведомостей» был возле шламонакопителя той самой станции водоподготовки, о которой говорит Попов, – невооружённым взглядом было видно его воздействие на водоём: берега пруда были в коричневых подтёках.
Следы, вероятно, оксихлорида алюминия в пруду в 2020 году. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Дело в том, что шламонакопитель, отделённый от водохранилища дамбой, переполнился, в результате чего результаты флокуляции потекли в пруд. Тогда сложилась ситуация, когда решение одной проблемы усугубляло проблему другую: из-за обилия цианобактерий нижнетагильский «Водоканал» был вынужден добавлять в воду больше различных коагулянтов, в частности оксихлорида алюминия, что увеличивало объём образующегося осадка–шлама. Из-за ограниченного объёма шламонакопителя он переполнялся, и отходы коагулирования попадали в пруд.
Дамба, отделяющая шламонакопитель станции водоподготовки (слева) и пруд (справа), в 2020 году. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Со стороны пруда даже из-под снега были отчётливо видны следы загрязнения шламом. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти признавали эту проблему – администрация Нижнего Тагила заявляла об очистке шламонакопителя как одном из шагов по реабилитации пруда, а «Областная газета» писала, что в 2018–2019 годах оттуда было вывезено в общей сложности 16,5 тысяч тонн шлама.
В августе 2024 года участок, на котором были видны коричневые подтёки, зарос растительностью и частично ушёл под воду (уровень пруда поднялся), поэтому визуально оценить его загрязнение сложно. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости.
В сравнении с огромной площадью пруда участки, где по проекту должен был работать земснаряд, действительно невелики. Однако участок №2 находится как раз у той самой станции водоподготовки, давшей загрязнение. Иллюстрация: проектная документация
Скептически Александр Попов оценивает и влияние реконструкции донного спуска плотины пруда (власти, напомним, заявляли, что новый донный водоспуск плотины ускорит придонные потоки в водоёме и улучшит качество воды в ней).
«Максимум он может вымыть ил вблизи плотины. А очистить всё водохранилище в 30 квадратных километров донным водоспуском – это фантазии. Донные отложения в пруду слишком тяжёлые, чтобы их вымыть, потому что они в значительной степени минерализованы»,
— заявил Попов
Попов говорит, что эффективнее могли быть другие способы реабилитации пруда – например, в ходе исследования они выяснили, что из-за розы ветров весь фитопланктон течением наносится на берег, где находится станция водоподготовки, и из-за этого там происходит усиление концентрации цианобактерий. РосНИИВХ предлагал меры в виде удерживающих фитопланктон плотин на самом пруду, что могло обойтись и дешевле по средствам. Также Попов предлагал усилить контроль за территорией водосбора пруда – чтобы в него не попадали различные стоки, канализация, ведущие к усилению размножения цианобактерий.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Тем фактом, что в этом году вода чище, чем в предыдущие годы, учёный призывает не обольщаться – по его словам, в этом больше заслуга природы, чем работы земснаряда: летом 2024 года постоянно идут дожди, меньше светит солнце, что создаёт условия, неблагоприятные для размножения сине-зелёных водорослей.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Поскольку власти города и области преподносят реабилитацию Черноисточинского пруда как пилотный проект, технологию которого должны распространить на другие водоёмы, мы не могли не спросить Александра Попова про возможность использования такой технологии на озере Шарташ, судьба которого беспокоит многих екатеринбуржцев.
«Если говорить про Шарташ, то они, конечно, могут убрать оттуда 400 тысяч кубометров и сказать «всё, очистили». А на самом деле в Шарташе 19 миллионов кубометров сапропеля лежит, который является основным источником поступления биогенных элементов. То есть значение 400 тысяч – это в пределах погрешности определения объёма»,
— сказал Александр Попов
Заведующий отделом научно-методического обеспечения восстановления и охраны водных объектов считает, что вместо того, чтобы расходовать деньги на выкачку донных отложений из 7 или 8 водоёмов, лучше эти деньги отложить и качественно очистить один водоём, который действительно можно реабилитировать.
«Но прежде чем что-то делать, надо сначала провести вполне определённую работу, которая покажет, какие необходимо провести действия, чтобы водный объект с его экосистемой действительно оздоровился. На эту работу, чтобы понять причины и выбрать оптимальные мероприятия для реабилитации конкретного водного объекта, необходим примерно год. Но иногда заказчику нужно всё и сразу. И тогда принимаются неэффективные решения, чтобы по итогу «галочку поставить». Как пример – федеральный проект по оздоровлению Волги, где строительство порядка 90 очистных сооружений не привело в итоге к улучшению качества воды в этой реке. А где-то даже стало хуже, что признала Счётная палата»,
— сказал Александр Попов
В сухом остатке
Если опираться на мнение учёного, то по-настоящему оценить эффект от реализованного проекта по реабилитации Черноисточинского пруда можно будет в следующие годы – когда лето на Среднем Урале будет не такое прохладное и дождливое, как в этом году. Так или иначе, остаётся надеяться, что работы над ошибками в истории с реабилитацией Черноисточинского пруда будут сделаны, пенопласт убран, а главное – для других водоёмов Свердловской области, того же дорогого для екатеринбуржцев Шарташа, будут выбраны оптимальные меры, которые не ухудшат его и без того шаткое положение – ведь ученые уже сейчас признают, что озеро мелеет и имеет тенденцию к заболачиванию.
Стоит также отметить, что выкачка донных отложений из Черноисточинского пруда – это не единственные работы, проводящиеся в рамках масштабного проекта по модернизации Черноисточинского гидроузла, жизненно важного для Нижнего Тагила – помимо этого, в посёлке проводится очистка Аворинского пруда и строительство ряда других гидротехнических сооружений, а также строится новая станция водоподготовки. И эти работы тоже породили немало проблем. Так, к очистке Авроринского пруда не меньше вопросов, а недавно работы на нём ещё и обернулись конфузом – рабочие утопили экскаватор.
Экскаватор, утонувший в Авроринском пруду. Фото: Рамиль Хакимов
Об этих проблемах мы расскажем в нашем следующем материале о Черноисточинске, а чтобы завершить этот материал на мажорной ноте, покажем несколько фотографий Черноисточинского пруда и окружающих его гор – этот уголок Свердловской области, как говорят местные, ещё губернатор Эдуард Россель называл «Уральской Швейцарией». Сейчас здесь сформирована особо охраняемая природная территория – государственный заказник «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами», а одна из вершин хребта Весёлые горы по центру фото – гора Белая – является местом, в которое областные власти вкладывают немалые средства на развитие туристического кластера. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» была установлена и смотровая площадка, с которой сделаны эти фотографии. То есть в раскрытие туристического потенциала этой местности в последние годы вкладывается немало – и пруд с водой зелёного цвета среди такой уральской красоты наносит, пожалуй, главный удар туристическому имиджу территории.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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