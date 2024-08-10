Утопили экскаватор, захламили берег пенопластом. Итоги пилотного проекта реабилитации водоёмов Среднего Урала Чем обернулся пилотный проект, который хотят распространить на другие водоёмы Свердловской области

История давней проблемы

Берег Черноисточинского пруда в августе 2016 года

Черноисточинский пруд, март 2020 года. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

И вода, и лёд были зелёного цвета из-за обилия цианобактерий. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Ремонт донного спуска в апреле 2020 года. Фото: ДИП СО





говорил тогда вице-губернатор (ныне депутат Госдумы) Сергей Бидонько «Правительство области полностью разделяет озабоченность жителей Нижнего Тагила и поселка Черноисточинск экологическим состоянием водохранилища — источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила»,

Неутешительные последствия

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Разбившиеся о берег поплавки пульпопровода в июне 2023 года. Фото: Рамиль Хакимов

Цианобактерии в воде и пенопластовая крошка на берегу – так выглядел Черноисточинский пруд в прошлом году.

Рамиль Хакимов уже много лет добивается, чтобы Черноисточинский пруд очистили «по уму». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Цифры и факты

Вода в 2024 году в пруду значительно прозрачнее. Видео: Вечерние ведомости

Специалисты очистили 84,6 га дна водохранилища, откачали за два года с помощью земснаряда около 3 млн кубометров воды с илом. За это время на площадку складирования в геотубы было транспортировано 500 тысяч кубических метров пульпы (смеси твердых частиц и жидкости).

В такие геотубы (геотекстильных контейнерах) перекачивали пульпу из пруда. Фото: Минприроды Свердловской области

Осенью 2023 года берега по-прежнему были усыпаны пенопластом, несмотря на то что прокуратура оценила ущерб природе менее чем в 4 тысячи рублей. Фото: Рамиль Хакимов

Научное мнение

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Александр Попов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости





— сказал Попов «Извлечение донных отложений реабилитировать пруд не поможет. У высокоэвтрофного водохранилища надо полностью убрать все донные отложения – чтобы увеличить его объём. Но даже если убрать все 8 миллионов кубометров донных отложений, находящихся в Черноисточинском пруду, это лишь незначительно увеличит объём, который [вместе с водой] составляет 100 миллионов кубометров. А по программе извлекли лишь 500 тысяч. Это, как говорится, капля в море»,





— говорит учёный «Когда мы работали и изучали пруд, то, можно сказать, увидели, что эти 500 тысяч кубометров [которые необходимо откачать по проекту], пришли со станции водоподготовки. Это по сути загрязнение пруда именно возле этой станции. Но ведь там вода сбрасывается несколько другая – и по консистенции, и по составу. У меня такое ощущение, что они забрали немного не то, что сбросили [cо станции водоподготовки], раз грунт признали безопасным»,

Следы, вероятно, оксихлорида алюминия в пруду в 2020 году. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Дамба, отделяющая шламонакопитель станции водоподготовки (слева) и пруд (справа), в 2020 году. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Со стороны пруда даже из-под снега были отчётливо видны следы загрязнения шламом. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

В августе 2024 года участок, на котором были видны коричневые подтёки, зарос растительностью и частично ушёл под воду (уровень пруда поднялся), поэтому визуально оценить его загрязнение сложно. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости.

В сравнении с огромной площадью пруда участки, где по проекту должен был работать земснаряд, действительно невелики. Однако участок №2 находится как раз у той самой станции водоподготовки, давшей загрязнение. Иллюстрация: проектная документация





— заявил Попов «Максимум он может вымыть ил вблизи плотины. А очистить всё водохранилище в 30 квадратных километров донным водоспуском – это фантазии. Донные отложения в пруду слишком тяжёлые, чтобы их вымыть, потому что они в значительной степени минерализованы»,

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости





— сказал Александр Попов «Если говорить про Шарташ, то они, конечно, могут убрать оттуда 400 тысяч кубометров и сказать «всё, очистили». А на самом деле в Шарташе 19 миллионов кубометров сапропеля лежит, который является основным источником поступления биогенных элементов. То есть значение 400 тысяч – это в пределах погрешности определения объёма»,





— сказал Александр Попов «Но прежде чем что-то делать, надо сначала провести вполне определённую работу, которая покажет, какие необходимо провести действия, чтобы водный объект с его экосистемой действительно оздоровился. На эту работу, чтобы понять причины и выбрать оптимальные мероприятия для реабилитации конкретного водного объекта, необходим примерно год. Но иногда заказчику нужно всё и сразу. И тогда принимаются неэффективные решения, чтобы по итогу «галочку поставить». Как пример – федеральный проект по оздоровлению Волги, где строительство порядка 90 очистных сооружений не привело в итоге к улучшению качества воды в этой реке. А где-то даже стало хуже, что признала Счётная палата»,

В сухом остатке

Экскаватор, утонувший в Авроринском пруду. Фото: Рамиль Хакимов

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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