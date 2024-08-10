Возрастное ограничение 18+
В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Сургуте утром в понедельник водители нескольких автобусных маршрутов не вышли на работу.
Многие жители опоздали на работу, кроме того взлетели цены на такси.
В местных изданиях пишут, что водители объявили забастовку, так как с мая не получают зарплату. В администрации города подтвердили, что водители не вышли на линии, однако причину официально не называют (также не называют происходящее «забастовкой»).
При этом в мэрии заявили, что к субподрядчикам применят штрафные санкции.
По официальным данным, на линии не вышли автобусы по пяти маршрутам, в том числе дачным. Это около 30 автобусов, уточняют местные издания.
Как поясняют чиновники, маршруты, которые сегодня оказались в простое, обслуживает общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибАвто». В свою очередь эта организация привлечена АО «СПОПАТ» (которую в СМИ называют компанией мэрии) к обеспечению пассажирских перевозок в качестве субподрядчика.
Чиновники утверждают, что администрация Сургута незамедлительно отреагировала на «ситуацию». В итоге дачные маршруты были «закрыты» силами АО «СПОПАТ», а остальные — «исходя из максимально возможных резервов АО “СПОПАТ”», сообщается в телеграм-канале мэрии.
Мэрия совместно с перевозчиком обратилась к субподрядчику «с целью незамедлительно урегулировать вопрос». Ситуацию взял на личный контроль глава города. В итоге на данный момент все водители вышли на работу.
«К субподрядной организации будут применены штрафные санкции, установленные договором», — заявили в администрации.
При этом неизвестно, удалось ли решить проблему с зарплатами. В местной прокуратуре ситуацию пока не комментировали.
Многие жители опоздали на работу, кроме того взлетели цены на такси.
В местных изданиях пишут, что водители объявили забастовку, так как с мая не получают зарплату. В администрации города подтвердили, что водители не вышли на линии, однако причину официально не называют (также не называют происходящее «забастовкой»).
При этом в мэрии заявили, что к субподрядчикам применят штрафные санкции.
По официальным данным, на линии не вышли автобусы по пяти маршрутам, в том числе дачным. Это около 30 автобусов, уточняют местные издания.
Как поясняют чиновники, маршруты, которые сегодня оказались в простое, обслуживает общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибАвто». В свою очередь эта организация привлечена АО «СПОПАТ» (которую в СМИ называют компанией мэрии) к обеспечению пассажирских перевозок в качестве субподрядчика.
Чиновники утверждают, что администрация Сургута незамедлительно отреагировала на «ситуацию». В итоге дачные маршруты были «закрыты» силами АО «СПОПАТ», а остальные — «исходя из максимально возможных резервов АО “СПОПАТ”», сообщается в телеграм-канале мэрии.
Мэрия совместно с перевозчиком обратилась к субподрядчику «с целью незамедлительно урегулировать вопрос». Ситуацию взял на личный контроль глава города. В итоге на данный момент все водители вышли на работу.
«К субподрядной организации будут применены штрафные санкции, установленные договором», — заявили в администрации.
При этом неизвестно, удалось ли решить проблему с зарплатами. В местной прокуратуре ситуацию пока не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге перекроют движение из-за марафона «Европа-Азия»: изменения в работе общественного транспорта
10 августа 2024
10 августа 2024
В Свердловской области 91 нарушитель ПДД остановлен за сутки
04 августа 2024
04 августа 2024
Екатеринбургская мэрия может расторгнуть контракты на ремонт дорог с одним из крупнейших подрядчиков
03 августа 2024
03 августа 2024
Массовым грабежом обернулся рейд по мигрантам в Екатеринбурге
08 августа 2024
08 августа 2024