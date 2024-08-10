В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Сургуте утром в понедельник водители нескольких автобусных маршрутов не вышли на работу.Многие жители опоздали на работу, кроме того взлетели цены на такси.В местных изданиях пишут, что водители объявили забастовку, так как с мая не получают зарплату. В администрации города подтвердили, что водители не вышли на линии, однако причину официально не называют (также не называют происходящее «забастовкой»).При этом в мэрии заявили, что к субподрядчикам применят штрафные санкции.По официальным данным, на линии не вышли автобусы по пяти маршрутам, в том числе дачным. Это около 30 автобусов, уточняют местные издания.Как поясняют чиновники, маршруты, которые сегодня оказались в простое, обслуживает общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибАвто». В свою очередь эта организация привлечена АО «СПОПАТ» (которую в СМИ называют компанией мэрии) к обеспечению пассажирских перевозок в качестве субподрядчика.Чиновники утверждают, что администрация Сургута незамедлительно отреагировала на «ситуацию». В итоге дачные маршруты были «закрыты» силами АО «СПОПАТ», а остальные — «исходя из максимально возможных резервов АО “СПОПАТ”», сообщается в телеграм-канале мэрии.Мэрия совместно с перевозчиком обратилась к субподрядчику «с целью незамедлительно урегулировать вопрос». Ситуацию взял на личный контроль глава города. В итоге на данный момент все водители вышли на работу.«К субподрядной организации будут применены штрафные санкции, установленные договором», — заявили в администрации.При этом неизвестно, удалось ли решить проблему с зарплатами. В местной прокуратуре ситуацию пока не комментировали.