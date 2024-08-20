Владельцу новоуральского кафе, изнасиловавшему своего посетителя, вынесли приговор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Новоуральский городской суд приговорил 43-летнего Ивана Бугаенко, владельца местного кафе под названием «Ромашка», к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за изнасилование посетителя.Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, 7 октября 2023 года Бугаенко вместе с охранниками принадлежавшего ему кафе «Ромашка» избил посетителя и изнасиловал его шваброй. В итоге бизнесмена признали виновным по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК) и насильственных действиях сексуального характера (132 УК). Помимо уголовного приговора, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав в пользу него с Бугаенко 700 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции в течение 15 суток, добавили в пресс-службе суда.