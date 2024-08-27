Природоохранная прокуратура потребовала убрать незаконную свалку в Пионерском районе Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала областному министерству по управлению госимуществу ликвидировать незаконную свалку в Пионерском районе Екатеринбурга.Как сообщили в пресс-службе прокуратуре, ведомство провело проверку по сообщению СМИ и обнаружило в районе улиц Астраханская и Владивостокская горы строительных отходов, и так как земля, на которой они складировались не разграничена, обязанность убрать свалку лежит на региональном Минимущества.«Поэтому природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд о возложении на министерство обязанности очистить от захламления земельный участок, ликвидировав места несанкционированного размещения отходов. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», – рассказали в прокуратуре.