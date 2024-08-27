Всего за два часа в Екатеринбурге пресекли 17 нарушений со стороны таксистов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге местный «филиал» Госавтоинспекции провёл профилактический рейд под названием «Нелегальное такси». Он длился всего два часа, но за это время сотрудниками ГИБДД было пресечено 17 нарушений правил дорожного движения, в том числе — достаточно серьёзные.Всего во время рейда «Нелегальное такси» автоинспекторы остановили 47 машин для развоза пассажиров. В трёх машинах были обнаружены неисправности, за что водители привлечены к административной ответственности. Привлекли к административной ответственности ещё трёх водителей, которые в свои машины незаконно установили газобаллонного оборудования. Их обязали демонтировать «апгрейд» в течение 10 суток.Самым распространённым из обнаруженных автоинспекторами нарушением оказалось отсутствие водительских прав у таксистов: 11 человек по какой-то причине не взяли их с собой в рейс. Ещё трое водителей, как оказалось, вообще не имеют прав на вождение автотранспортным средством. Разумеется, таких ждёт более суровые санкции — каждый из этой троицы привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, — сообщает ГИБДД Екатеринбурга.