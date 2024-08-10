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Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду

17.15 Понедельник, 19 августа 2024
Фото: телеграм-канал администрации Владивостока
Владивосток в понедельник накрыл мощный ливень.

Жители города публикуют в соцсетях фото и видео, судя по которым в некоторых районах машины почти полностью ушли под воду, люди переходят дороги по колено в воде, с высоких обочин на проезжую часть льются грязевые потоки.

Также появились кадры мощных «водопадов» в жилых многоэтажках — потоки воды хлынули по лестничным пролетам в подъездах. Жильцы говорят, что им ещё не доводилось сталкиваться с такой ситуацией.

По данным городской администрации, в городе приостановлено движение трамваев. Пробки достигли 10 баллов. «На 20:00 в городе выпал уже 61 мм осадков. В ряде районов из-за выпадения большого количества осадков за короткий промежуток времени оказались подтопленными дороги [...] из-за непрекращающегося ливня проезд по некоторым улицам Владивостока остается затрудненным. Фиксируются также и наносы грунта с косогоров на дорогу», — сообщается в телеграм-канале администрации.

В мэрии говорят, что после дождя для устранения грунтовых наносов будут направлены трактора-щетки и погрузчики. Бригады инженерных сетей распределены по всем районам города, утверждают чиновники. Также сообщается, что «при необходимости» будут прочищать решётки и колодцы ливневых канализаций.

В результате аварий часть домов осталась без электроснабжения, сообщает в телеграм-канале глава города Шестаков. По его словам, подтоплены первые этажи некоторых зданий. «Сфере ЖКХ также поручил провести обследования всех домов, пострадавших во время стихии, и оказать содействие в восстановлении», — пишет глава города.

Жителей попросили не парковать автомобили вблизи деревьев и подпорных стен, а также в низменных местах.

Утром в понедельник в региональном МЧС объявили штормовое предупреждение (однако, по данным ведомства, сильные ливни в регионе ожидаются 22-23 августа).

«В связи с влиянием тропического циклона в период 22, ночью и утром 23 августа на большей территории Приморского края ожидается сильный, местами очень сильный дождь и сильные ливни, гроза. На южном побережье усиление ветра до 23 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что «ожидается формирование паводков высотой подъема уровня воды до 3,5 метров, подтопления пониженных территорий ливневым, склоновым и речным стоком». Также спасатели предупредили, что в связи с сильным ветром возможно падение слабозакреплённых конструкций.

«Жителям потенциально затапливаемых районов необходимо провести превентивные мероприятия и соблюдать меры безопасности [...] Подготовьте документы, запас воды, теплые вещи, лекарства на случай временного отселения из зоны подтопления», — предупреждает ведомство.

В МЧС добавили, что жителям следует предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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