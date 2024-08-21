Не плативших детям алименты супругов из Екатеринбурга отправили на обязательные работы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Судебный пристав Верх-Исетского районного отделения Екатеринбурга отправил супругов, не плативших своим детям, о которых сейчас заботится государство, алименты, на обязательные работы.Как рассказали Вечерним ведомостям в свердловском ГУФССП, родители девочки и мальчика, которые сейчас находятся в детском доме, были ограничены в своих родительских правах в 2023 году. С того момента заботу о детях взяло на себя государство, а на супругах осталась обязанность содержать их, о которой они успешно забыли. В итоге задолженность составила более 150 тысяч рублей.И муж, и жена официально не трудоустроены, неофициально изредка подрабатывают на автомойке. Соседи отзываются о них не очень положительно, рассказывая, что эти двое пьют каждый день.«В связи с неисполнением обязанностей по содержанию несовершеннолетних оба супруга привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Судом отцу и матери назначены обязательные работы сроком 80 часов каждому», – рассказали приставы.Если родители, после отбывания наказания не приступят к выполнению своих обязанностей, будет подниматься вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).