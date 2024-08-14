Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Приморье осталось без света. Это произошло после того, как в регионе провели «тренировку на случай аварийного отключения».О плановой тренировке сообщили сегодня утром в Минэнерго региона.«И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш совместно с АО "ДРСК" провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи», — говорится в телеграм-канале министерства.Чиновники в том числе собрали условный оперативный штаб, который должен наладить взаимодействие «для быстрого восстановления электроснабжения потребителей».Однако уже через несколько часов ситуация, судя по всему, перестала быть условной. В министерстве заявили, что в Приморском крае произошло массовое отключение света.«Электроэнергию отключили из-за масштабной аварии в генерации. Сроки устранения уточняются», — сообщил телеграм-канал Минэнерго.В региональном правительстве также сообщают, что зафиксировано отключение электроэнергии на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании, специалисты ведут восстановление.В свою очередь в компании говорят, что отключение вызвано «работой противоаварийной автоматики за пределами региона».Жители региона жалуются на неработающие лифты и светофоры, поломки бытовой техники и проблемы со связью, пишут местные издания. На данный момент подача электроэнергии восстановлена только в трех городах.. Позже в правительстве региона уточнили, что отключение электричества в Приморье произошло «из-за замыкания оборудования сетей ВСК, сработала защита на блоке 1, 6, 3». Энергетики перезапускают блоки.Там добавили, что все медучреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.Также на данный момент удалось восстановить электроснабжение в Находке.