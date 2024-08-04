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МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В МВД предлагают наказывать чиновников, которые недостаточно усердно ведут борьбу с экстремизмом на местах.
Как полагают в министерстве, сейчас в законодательстве есть существенный пробел, который предлагается устранить.
В 2011 году российские власти посчитали, что в стране необходимо усилить борьбу с экстремизмом. Тогда по решению президента был создан специальный межведомственный орган — комиссия по противодействию экстремизму, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Комиссия должна координировать работу власти на разных уровнях, в ее состав входят руководители более 20 органов госвласти.
Однако исполнение решений этой комиссии оказалось необязательным. По крайней мере, этот вопрос не был никак регламентирован.
В связи с этим МВД предлагает ввести наказание для должностных лиц, которые не выполняют требования комиссии — вплоть до дисквалификации.
«В целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений вышеуказанного органа (межведомственной комиссии — прим. ред.) предлагается установить административную ответственность за неисполнение его решений органами власти и самоуправления», — следует из пояснения к законопроекту, который ведомство опубликовало для общественного обсуждения.
В МВД предлагают добавить в КоАП соответствующую статью 19.5.3, по которой для должностных лиц предусмотрены:
- штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
Добавим, что сейчас опубликованный законопроект находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 26 августа.
Как полагают в министерстве, сейчас в законодательстве есть существенный пробел, который предлагается устранить.
В 2011 году российские власти посчитали, что в стране необходимо усилить борьбу с экстремизмом. Тогда по решению президента был создан специальный межведомственный орган — комиссия по противодействию экстремизму, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Комиссия должна координировать работу власти на разных уровнях, в ее состав входят руководители более 20 органов госвласти.
Однако исполнение решений этой комиссии оказалось необязательным. По крайней мере, этот вопрос не был никак регламентирован.
В связи с этим МВД предлагает ввести наказание для должностных лиц, которые не выполняют требования комиссии — вплоть до дисквалификации.
«В целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений вышеуказанного органа (межведомственной комиссии — прим. ред.) предлагается установить административную ответственность за неисполнение его решений органами власти и самоуправления», — следует из пояснения к законопроекту, который ведомство опубликовало для общественного обсуждения.
В МВД предлагают добавить в КоАП соответствующую статью 19.5.3, по которой для должностных лиц предусмотрены:
- штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
Добавим, что сейчас опубликованный законопроект находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 26 августа.
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