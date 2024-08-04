МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В МВД предлагают наказывать чиновников, которые недостаточно усердно ведут борьбу с экстремизмом на местах.Как полагают в министерстве, сейчас в законодательстве есть существенный пробел, который предлагается устранить.В 2011 году российские власти посчитали, что в стране необходимо усилить борьбу с экстремизмом. Тогда по решению президента был создан специальный межведомственный орган — комиссия по противодействию экстремизму, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Комиссия должна координировать работу власти на разных уровнях, в ее состав входят руководители более 20 органов госвласти.Однако исполнение решений этой комиссии оказалось необязательным. По крайней мере, этот вопрос не был никак регламентирован.В связи с этим МВД предлагает ввести наказание для должностных лиц, которые не выполняют требования комиссии — вплоть до дисквалификации.«В целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений вышеуказанного органа (межведомственной комиссии — прим. ред.) предлагается установить административную ответственность за неисполнение его решений органами власти и самоуправления», — следует из пояснения к законопроекту, который ведомство опубликовало для общественного обсуждения.В МВД предлагают добавить в КоАП соответствующую статью 19.5.3, по которой для должностных лиц предусмотрены:- штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;- дисквалификация на срок от одного года до трех лет.Добавим, что сейчас опубликованный законопроект находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 26 августа.