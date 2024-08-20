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В МЧС предупредили о сильных дождях 28 августа в Свердловской области
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В свердловском управлении МЧС предупреждают о сильных дождях, которые ожидаются завтра, 28 августа, в регионе местами. Вероятно, кого-то предстоящие ливни обойдут стороной. Однако спасатели всё равно призывают к бдительности.
«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание», – советуют в МЧС.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание», – советуют в МЧС.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
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