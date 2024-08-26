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В Екатеринбурге очистили от надписей голову «Индустриального младенца»
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге арт-объект «Индустриальный младенец» очистили от вандальных надписей. Это заметили читатели «Вечерних ведомостей».
Напомним, гигантскую головы младенца, выполненную из алюминиевого лома и переплавленных моторов военной техники, установили на берегу Верх-Исетского пруда в рамках паблик-арт фестиваля «ЧÖ» 2023 году.
В этом году алюминиевая голова ребёнка практически полностью покрылась надписями. Фотографии изрисованной головы в своём личном телеграм-канале публиковал наш главный редактор Владислав Постников.
Напомним, гигантскую головы младенца, выполненную из алюминиевого лома и переплавленных моторов военной техники, установили на берегу Верх-Исетского пруда в рамках паблик-арт фестиваля «ЧÖ» 2023 году.
В этом году алюминиевая голова ребёнка практически полностью покрылась надписями. Фотографии изрисованной головы в своём личном телеграм-канале публиковал наш главный редактор Владислав Постников.
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