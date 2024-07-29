За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За полгода 83 млн российских пользователей интернет-сервисов хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных, почти 20 миллионов пользователей – два раза.Такую статистику приводят в МТС после внедрения в сервис цифровой экосистемы «Защитник» функции поиска утечек персональных данных.Эта функция позволяет узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников, рассказали в компании. Также абоненты смогут увидеть историю утечек, источник и получат рекомендации о том, как обезопасить себя.«После утечек данных мошенники активно пытаются использовать конфиденциальную информацию о пользователях сервисов. Мы видим, что после таких случаев количество спам-звонков к абонентам МТС увеличивается на 25%», — комментирует директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.В компании считают, что, чем раньше пользователь узнает об утечке, тем быстрее он сможет обезопасить себя.Сообщается, что функция доступна бесплатно для всех абонентов.Добавим, что мошенники могут воспользоваться персональными данными клиентов, чтобы, например, оформить кредит или похитить деньги. В СМИ регулярно появляются сообщения о массовых утечках адресов, номеров телефонов клиентов, которые пользуются услугами разных компаний, онлайн-магазинов и службами доставки. Есть расхожее мнение о том, что жертвами мошенников, как правило, становятся пожилые люди, однако, как показывает практика, в такие ситуации все чаще попадают молодые активные пользователи интернета.