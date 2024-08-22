По мосту через Чусовую проехать будет сложно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» снова обратился с предупреждением к автовладельцам, которые собираются в ближайшее время проехаться по трассе Р-242. На ещё одном участке этой дороги вводятся ограничения в связи с ремонтными работами.На автодороге между Пермью и Екатеринбургом (официальное её обозначение «трасса Р-242») ограничат движение на мосту через речку Чусовая. Проезд здесь будет осуществляться в реверсивном режиме. Ограничение движения по мосту на 319 километре трассы будет действовать с 27 августа по 3 сентября.Это уже не первое ограничение движения на дороге Пермь — Екатеринбург. Эти временные трудности связаны с капитальным ремонтом трассы. Так, сейчас ведутся работы по расширению дороги до четырех полос ведутся на искусственных сооружениях, к коим относится и мост через реку Чусовая.