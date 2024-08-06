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Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Минувшей ночью жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние.
При этом в ночь с понедельника на вторник можно было наблюдать пик активности метеорного потока Персеиды. По словам специалистов, сочетание максимума метеорного потока и полярного сияния — довольно редкое явление (и те, кому удалось это увидеть, — счастливчики).
Полярное сияние наблюдали жители Калининградской области, Подмосковья и Башкортостана. Люди делятся яркими кадрами в социальных сетях.
По словам специалистов, в целом сияние можно было увидеть в разных регионах вплоть до средних широт из-за сильной геомагнитной бури, которая накрыла Землю.
Добавим также, что сегодня рано утром в башкирском Сибае выпал крупный град.
При этом в ночь с понедельника на вторник можно было наблюдать пик активности метеорного потока Персеиды. По словам специалистов, сочетание максимума метеорного потока и полярного сияния — довольно редкое явление (и те, кому удалось это увидеть, — счастливчики).
Полярное сияние наблюдали жители Калининградской области, Подмосковья и Башкортостана. Люди делятся яркими кадрами в социальных сетях.
По словам специалистов, в целом сияние можно было увидеть в разных регионах вплоть до средних широт из-за сильной геомагнитной бури, которая накрыла Землю.
Добавим также, что сегодня рано утром в башкирском Сибае выпал крупный град.
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