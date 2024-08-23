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В центре Екатеринбурга автобус «влетел» в дерево
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В центре Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта – Фурманова в дерево «влетел» автобус 89-го маршрута (УрФУ – Окраинная). В телеграм-канале свердловского Минздрава сообщают о шести пострадавших.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель сильно отвлёкся от дороги. В момент ДТП кроме него в салоне находилось семи пассажиров, сообщили в областном УГИБДД.
«Одному человеку помощь оказали на месте происшествия сотрудники службы "03", от госпитализации он отказался. Ещё 5 свердловчан доставлены в медицинские организации Екатеринбурга, их состояние уточняется»,
– рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель сильно отвлёкся от дороги. В момент ДТП кроме него в салоне находилось семи пассажиров, сообщили в областном УГИБДД.
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