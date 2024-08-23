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В отношении жительницы Перми, пытавшейся дать взятку судебному приставу, возбуждено уголовное дело

10.29 Вторник, 27 августа 2024
В отдел собственной безопасности ГУФССП России по Пермскому краю поступило уведомление от судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по взысканию штрафов по г. Перми № 1 о склонении его к совершению коррупционного преступления.

В результате тщательно спланированного оперативного мероприятия 23 июля 2024 года возле одного из торговых центров в Свердловском районе г. Перми сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю с поличным задержана представитель должника, передавшая судебному приставу взятку в виде денег в размере 100 тысяч рублей.

Такое «вознаграждение» предлагалось сотруднику ведомства за совершение заведомо незаконного действия по вынесению постановления о снятии запрета регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих должнице по сводному исполнительному производству о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 454 тысячи рублей.

Судебный пристав-исполнитель своевременно уведомил представителя нанимателя о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. Данная информация оперативно была передана сотрудникам УФСБ и взяткодатель задержан в момент передачи денег.

В настоящее время в отношении 41-летней пермячки СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю напоминает гражданам, решившим преступить закон: дача взятки – это преступление, которое наказывается крупным штрафом либо лишением свободы на срок до 8 лет.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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