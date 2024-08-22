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С сентября для свердловских школьников и студентов вернут льготы на электричку
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области с 1 сентября для школьников и студентов возобновляются льготы на проезд в пригородных поездах. Пользоваться скидкой они смогут в учебный период – до 15 июня 2025 года.
Скидку можно получить только при предъявлении справки из школы или студенческого билета (только для очного отделения). Она составит 50%.
«В границах Екатеринбургской агломерации, где действует единый городской тариф, стоимость одной поездки в электричке для школьников и студентов с учетом льготы составит 18,5 рублей», – рассказали в СвЖД.
Скидку можно получить только при предъявлении справки из школы или студенческого билета (только для очного отделения). Она составит 50%.
«В границах Екатеринбургской агломерации, где действует единый городской тариф, стоимость одной поездки в электричке для школьников и студентов с учетом льготы составит 18,5 рублей», – рассказали в СвЖД.
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