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Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
Фото: Вечерние ведомости
В Приморье на фоне масштабного отключения электричества возникли перебои с водой.
Власти региона обещают восстановить водоснабжение после того, как будет возобновлена подача энергии на насосы.
«Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы. Вода в дома начнет поступать постепенно», — сообщается в телеграм-канале правительства.
Что известно о масштабном отключении к этому часу:
- свет в регионе пропал через несколько часов после плановой тренировки Минэнерго на случай нештатной аварийной ситуации;
- предварительная причина — сработала противоаварийная автоматика на Приморской ГРЭС, отключилась ВЛ-500;
- в регионе приостановили движение поездов, на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, сообщают в РЖД;
- под отключение попали в том числе крупные города, на данный момент электричество вернули в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке. Также подключена большая часть Владивостока, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, утверждают в правительстве региона;
- между тем в разных районах Владивостока возникли перебои с сотовой связью;
- все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме;
- аэропорт Владивостока, по информации в СМИ, также работает в штатном режиме;
- в Минэнерго предупредили, что на фоне постепенного восстановления энергоснабжения могут возникнуть резкие скачки напряжения. «Во избежание выхода из строя техники отключите приборы от сети», — говорится в обращении министерства к жителям.
Власти региона обещают восстановить водоснабжение после того, как будет возобновлена подача энергии на насосы.
«Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы. Вода в дома начнет поступать постепенно», — сообщается в телеграм-канале правительства.
Что известно о масштабном отключении к этому часу:
- свет в регионе пропал через несколько часов после плановой тренировки Минэнерго на случай нештатной аварийной ситуации;
- предварительная причина — сработала противоаварийная автоматика на Приморской ГРЭС, отключилась ВЛ-500;
- в регионе приостановили движение поездов, на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, сообщают в РЖД;
- под отключение попали в том числе крупные города, на данный момент электричество вернули в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке. Также подключена большая часть Владивостока, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, утверждают в правительстве региона;
- между тем в разных районах Владивостока возникли перебои с сотовой связью;
- все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме;
- аэропорт Владивостока, по информации в СМИ, также работает в штатном режиме;
- в Минэнерго предупредили, что на фоне постепенного восстановления энергоснабжения могут возникнуть резкие скачки напряжения. «Во избежание выхода из строя техники отключите приборы от сети», — говорится в обращении министерства к жителям.
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