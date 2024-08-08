Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Приморье на фоне масштабного отключения электричества возникли перебои с водой.Власти региона обещают восстановить водоснабжение после того, как будет возобновлена подача энергии на насосы.«Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы. Вода в дома начнет поступать постепенно», — сообщается в телеграм-канале правительства.- свет в регионе пропал через несколько часов после плановой тренировки Минэнерго на случай нештатной аварийной ситуации;- предварительная причина — сработала противоаварийная автоматика на Приморской ГРЭС, отключилась ВЛ-500;- в регионе приостановили движение поездов, на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, сообщают в РЖД;- под отключение попали в том числе крупные города, на данный момент электричество вернули в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке. Также подключена большая часть Владивостока, аварийные бригады ликвидируют точечные отключения, утверждают в правительстве региона;- между тем в разных районах Владивостока возникли перебои с сотовой связью;- все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме;- аэропорт Владивостока, по информации в СМИ, также работает в штатном режиме;- в Минэнерго предупредили, что на фоне постепенного восстановления энергоснабжения могут возникнуть резкие скачки напряжения. «Во избежание выхода из строя техники отключите приборы от сети», — говорится в обращении министерства к жителям.