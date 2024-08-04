Антарктида переживает тепловую аномалию

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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В Восточной Антарктиде, где обычные зимние температуры колеблются от минус 50 до минус 60 градусов по Цельсию, температура сейчас находится в пределах от минус 25 до минус 30 градусов по Цельсию.Такая температура установилась в середине июля и, вероятно, продержится до первой половины августа.По словам метеорологов, аномальное потепление связано с разрушением южного полярного вихря, который обычно удерживает холодный воздух над Антарктидой.По данным CNN, такое потепление может привести к ускоренному таянию льда в Антарктиде, что, в свою очередь, может способствовать глобальному повышению уровня моря. Последствия такого повышения могут затронуть миллионы людей, живущих в прибрежных зонах.Сейчас температура на 10 градусов по Цельсию выше нормы. Это уже вторая значительная волна тепла в Антарктиде за последние два года. Ранее, в марте 2022 года, температура в некоторых местах была до 20 градусов выше нормы.Изменение климата считается основным фактором, способствующим этим экстремальным температурам.