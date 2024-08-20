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Свердловское РЭО сообщило о незаконной свалке с опасными отходами возле Кольцово
Фото: Свердловское РЭО
Свердловское отделение Российского экологического общества обнаружило незаконную свалку с опасными медицинскими отходами в Арамили, недалеко от аэропорта Кольцово.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном РЭО, экоактивисты заметили эту свалку ещё два года назад, обратив внимание на то, что через КПП с охраной въезжают грузовики с мусором. Позже выяснилось, что за въезд на эту свалку просят перевести на карту некому Сергею Б. от 2 до 5 тысяч рублей. Об этом месте активисты сообщили во все надзорные ведомства и полицию, но, судя по всему, никакие меры не принимались. В апреле на этой свалке был крупный пожар, который тушили несколько дней. Однако даже после этого на неё продолжали привозить отходы.
Лишь после повторных обращений прокуратура обратила внимание на проблему и направила в суд исковое заявление с требованием ликвидировать несанкционированную свалку собственника земельного участка, но свалка по-прежнему функционирует, говорят экоактивисты.
«На нелегальном мусорном полигоне зафиксировали свежие горы пластика, строительных обломков, бочек и канистр с горючими веществами, пакеты с надписями "медицинские отходы класса Б и В". За два года, по данным РЭО, свалка увеличилась в 4 раза и сегодня ее площадь составляет около 20 Га», – рассказали активисты.
Они также отметили, что на участке в Арамиле, где сейчас находится эта свалка, планируется возведение микрорайона Южный. Об этом говорится на сайте компании-девелопера, которая собирается там строиться.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном РЭО, экоактивисты заметили эту свалку ещё два года назад, обратив внимание на то, что через КПП с охраной въезжают грузовики с мусором. Позже выяснилось, что за въезд на эту свалку просят перевести на карту некому Сергею Б. от 2 до 5 тысяч рублей. Об этом месте активисты сообщили во все надзорные ведомства и полицию, но, судя по всему, никакие меры не принимались. В апреле на этой свалке был крупный пожар, который тушили несколько дней. Однако даже после этого на неё продолжали привозить отходы.
Лишь после повторных обращений прокуратура обратила внимание на проблему и направила в суд исковое заявление с требованием ликвидировать несанкционированную свалку собственника земельного участка, но свалка по-прежнему функционирует, говорят экоактивисты.
«На нелегальном мусорном полигоне зафиксировали свежие горы пластика, строительных обломков, бочек и канистр с горючими веществами, пакеты с надписями "медицинские отходы класса Б и В". За два года, по данным РЭО, свалка увеличилась в 4 раза и сегодня ее площадь составляет около 20 Га», – рассказали активисты.
Они также отметили, что на участке в Арамиле, где сейчас находится эта свалка, планируется возведение микрорайона Южный. Об этом говорится на сайте компании-девелопера, которая собирается там строиться.
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